Örgüt parası kaputtan çıktı

BURSA
'DA FETÖ
üyelerinin saklandığı 13 gaybubet evine operasyon düzenleyen polis, 17 şüpheliyi gözaltına aldı. ByLock kullandıkları belirlenen şüphelilerden İ.K.'nin otomobilinde ise alüminyum folyoya sarılarak motorun kaputuna gizlenmiş 17 bin 500 dolar bulundu. İstansul'da ise Güngören'de bir alışveriş merkezinin önündeki tramvay durağında bekleyen FETÖ firarisi Orhan S. ve eşi gözaltına alındı. "Sami" kod adını kullanan Orhan S.'nin, sırasıyla Başakşehir, Küçükçekmece, Bakırköy, Zeytinburnu ve Güngören'den sorumlu muhasebe imamlığı yaptığı, Marmara Bölgesi'nden sorumlu muhasebe imamı olduğu belirlendi. Ersoy İŞİTMEZ-Mihriban KOÇAKER-Emir SOMER