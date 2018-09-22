CHP’nin cuma şaşkını

CHP İstanbul
Milletvekili Gürsel Tekin
'in İstanbul'da ticaretin kalbi olan Kapalıçarşı
'da esnafın kepenk kapattığına yönelik iddialarının tamamen yalan olduğu ortaya çıktı. Gürsel Tekin dün cuma namazı saatinde Kapalıçarşı'ya geldi. Bu sırada esnaf namazda olduğu için dükkanların kepenkleri kapalıydı. Bu durumu fırsat bilen Tekin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla ekonomiye yönelik bir algı operasyonuna imza attı. Çıtak Döviz
'in önünde çektirdiği bir fotoğrafını paylaşan Tekin, "Kapalıçarşı'dayız. Kriz mriz yok. Satış yok. Esnaf mutsuz. Her yer kapalı. Tarihinin en kötü dönemi" iddiasında bulundu. Ayrıca "Kepenk kapanmış. İstanbul Türkiye'de ticaretin kalbidir. Kapalıçarşı İstanbul'da ticaretin kalbinin attığı yerdir. Kalp atmıyor. İstanbul'da yeniden nabzı yükseltmek lazım. Değişim şart" ifadesini kullandı. SABAH, Tekin'in kepenk kapattığını iddia ettiği Çıtak Döviz'in sorumlusu Salih Bülbül'ü buldu. Döviz bürosunun 1980'lerden bugüne faaliyette bulunduğunu vurgulayan Bülbül, Tekin'in iddialarının doğru olmadığını söyledi. ESNAF NAMAZDAYDI
Bülbül, "Gürsel Tekin'in ziyaret ettiği anda cuma namazı saatiydi. Esnaf namazdaydı
. Tekin o anda gelmiş. Cuma saatinde çarşımızda kepenkler ve dükkânlar kapalı olur. Bu yüzden Gürsel bey yanlış anlamış durumu... Kapalıçarşı çalışmaya devam ediyor" dedi.