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hayatını kaybetti! Kaya Toperi kimdir?

Eski Cumhurbaşkanı 'ın yakın çalışma arkadaşlarından, hayatını kaybetti.

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Giriş Tarihi: 24.9.2018 15:47 Güncelleme Tarihi: 24.9.2018 16:02
Emekli büyükelçi Kaya Toperi hayatını kaybetti! Kaya Toperi kimdir?

Türk diplomasisinin sıra dışı isimlerinden (85) dün gece Ankara'da tedavi gördüğü özel bir hastanede yaşamını yitirdi.

Vefat haberini Twitter hesabından duyuran eski bakanlardan Halil Şıvgın'ın kızı Lale Şıvgın Dündar, "'ın en yakın çalışma arkadaşlarından emekli büyükelçi Kaya Toperi'yi kaybettik. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Hep nezaketi ve güler yüzü ile hatırlayacağım" diyerek duyurdu.

YARIN TÖREN DÜZENLENECEK

Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın en yakınında yer alarak o yıllara damgasını vuran isimler arasında öne çıkan Toperi için yarın ilk olarak, 40 yıla yakın hizmet verdiği Dışişleri Bakanlığı'nda tören düzenlenecek.

Toperi, Kocatepe Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

KAYA TOPERİ KİMDİR?

1950 yılında Ankara Koleji'ni ve 1955'te Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirmiştir. 1983-1986 yılları arasında Kuveyt, 1986-1989 yıllarında Ottawa büyükelçiliklerinde bulunmuş, 1989-1992 yılları arasında Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü görevini ifa etmiş, 1990-1993 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü yapmıştır. 1993 yılında Bern, 1994-1996 yıllarında da Seul büyükelçisi olmuştur.

1996 yılında emekli olduktan sonra çeşitli şirketlerde yöneticilik görevlerinde bulunmuştur.

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Emekli büyükelçi Kaya Toperi hayatını kaybetti! Kaya Toperi kimdir?
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