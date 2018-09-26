AK Parti'den "ittifak" açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, MHP ile yerel seçimlerde ittifak için heyetler arası görüşmelere başlanacağını söyledi.

Özhaseki, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadır Durmaz ile görüşmesinin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, MHP ile yerel seçimlerde ittifak için heyetler arası görüşmelere başlanacağını ifade etti.

Özhaseki, "Detaylar konuşulmadı. Cumhurbaşkanımız döndükten sonra ikili heyetler halinde görüşmelere devam edilecek." dedi.

Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ve Almanya ziyaretlerinin ardından en kısa sürede MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geleceğini de kaydetti.

"İYİ NİYETLER BEYAN EDİLDİ"

Bu arada MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz da, Cumhur İttifakı iradesinin yerel seçimlerde de aynı şekilde devam etmesi hususunda AK Parti ile karşılıklı irade beyanında bulunduklarını bildirdi.

Durmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile "yerel seçimde ittifak" ile ilgili gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, her iki tarafın da Cumhur İttifakı iradesinin yerel seçimlerle de devam etmesi gerektiği konusundaki iyi niyetini karşılıklı beyan ettiğini söyledi.