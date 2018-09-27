‘Brunson davasıyla ekonominin ilgisi yok’

Başkan Tayyip Erdoğan, New York
'ta Reuters Haber Ajansı'nın sorularını yanıtladı. Rahip Brunson
davasının Türk ekonomisiyle uzaktan yakından ilişkisi bulunmadığını belirten Erdoğan, İdlib'den ekonomiye kadar pek çok konuda çarpıcı açıklamalar yaptı: KARARI MAHKEME VERİR:
Rahip Brunson Türkiye
'de terör örgütleriyle münasebeti olduğu için tutuklanmıştır. Rahatsızlığı göz önünde bulundurularak yargı eve çıkmasına müsaade etmiştir. 12 Ekim'deki mahkemede yargı ne kadar verir bilemem. Buna siyasilerde karar veremez. Benzer şeyler Amerika'da olmuş durumda. Türkiye'de 251 vatandaşımın ölümüne neden olan ve devlete karşı darbe girişiminde bulunan FETO Amerika'dadır. Bu zat şu anda yargılanmıyor. Suçluların iadesi anlaşması olmasına rağmen bu şahıs bırakılmamaktadır. EKONOMİK TABLO:
Brunson olayının bizim ekonomimizle yakından uzaktan bir alakası yok. 2008'de ekonomik sıkıntı yaşandığı zaman, "Teğet geçecektir" dedim. Şu an ülkemizdeki bu ekonomik sıkıntı zannedildiği gibi abartılacak bir süreç değildir. Türkiye bunu aşacaktır. İDLİB:
Rusya ile Türkiye arasındaki bu 10 maddelik anlaşmanın içinde, gerek Rusya'nın rejimi bu 15-20 kilometrelik koridora sokmaması gerekse merkezde bu radikal grupların Türkiye'nin kendi örgütleriyle bunu kontrol altına alması yer alıyor. Silahlardan arındırılmış bir bölge haline getirilmesi bizim tasarrufumuzda olacak. RADİKAL GRUPLAR ÇIKIYOR:
Radikal grupların silahsız bölgeden çıkışları başladı. İdlib halkının beklentisiydi bu zaten. 50-60 bin kişi geriye döndü. Onların destekleriyle de bu iş başarılacak. Çıkarılacak Ağır silahlarla ilgili Rusya ve Türkiye'den ekiplerimiz çalışmalarını yaptılar. ALMANYA ZİYARETİ: Almanya
seyahatimiz ilk defa bir resmi devlet ziyaretidir. Türkiye- Almanya ilişkilerini o eski sıcak dönemine yeniden taşımak istiyoruz. Zaten Türkiye'nin Almanya ile olan ilişkileri ticari hacim noktasında çok yüksekti. Bunu yine o seviyeye getirmeyi hedefliyoruz. HALKIMI NASIL ISITIRIM?
(İran'a yönelik yaptırımlar) "Biz doğalgaz alamazsak ben halkımı neyle ısıtacağım? Şu anda benim ülkemin tükettiği doğalgazın yüzde 50'sini Rusya'dan alıyoruz. Geri kalanını İran, Azerbaycan, Irak ve bazen Cezayir'den alıyoruz. Ben doğalgazı almadığım takdirde halkımız üşütecek miyiz? Halkımızın huzurunu ve menfaatini gözetmekle mükellefiz." 'BEN YÜKSEK FAİZE KARŞIYIM'
"Merkez
Bankası bağımsızlığının bir ifadesi olarak faiz oranlarını buraya kadar çıkarmıştır. Cumhurbaşkanı olarak benim tasarrufumda olan bir şey değil. Ben yüksek faize karşı olan birisiyim. Yüksek faiz oranları yatırımcının adımlarını olumsuz etkiler. Üretim olursa istihdam olur, Temenni ediyorum beklentileri gerçekleşir. Çünkü bunun bir de enflasyon ayağı var. Yüksek faiz yüksek enflasyon getirir." TRUMP'TAN TEŞEKKÜR
BM Güvenlik Konseyi'nde konuşan ABD Başkanı Trump, Tayyip Erdoğan'ın yoğun çabaları sonucu Rusya ile varılan İdlib mutakakatına değinip "Çözümden dolayı Türkiye'ye teşekkür ediyorum" dedi.