Başkan Erdoğan: Birleşmiş Milletler’i zulmün değil adaletin kaynağı haline getirmeliyiz.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan BM Genel Kurulu'nun ardından resmi Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.. Başkan Erdoğan'ın Twitter'dan verdiği mesajlar: Tüm tarafları Suriye'de sürdürülebilir çözüm arayışlarına destek olmaya ve terör örgütlerine karşı ilkeli bir yaklaşım sergilemeye davet ediyoruz. Türkiye, daha adil bir dünya için elinden gelen çabayı göstermektedir. Birleşmiş Milletler'i zulmün değil adaletin kaynağı haline getirmeliyiz. Tüm dostlarımızı, 15 Temmuz 2016'da darbe girişiminde bulunan ve 251 vatandaşımızı şehit eden FETÖ'ye karşı harekete geçmeye davet ediyorum. Türkiye ticaretin de insan dolaşımının da serbest olmasından yanadır. Her alanda olduğu gibi ekonomi ve ticarette de sorumlu hareket edilmesini bekliyoruz.