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Erdoğan: ’i zulmün değil adaletin kaynağı haline getirmeliyiz.

Giriş Tarihi: 25.09.2018 22:15 Güncelleme Tarihi: 25.09.2018 22:18
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Erdoğan: ’i zulmün değil adaletin kaynağı haline getirmeliyiz.
Başkan Erdoğan: Birleşmiş Milletler’i zulmün değil adaletin kaynağı haline getirmeliyiz.

BM Genel Kurulu'nun ardından resmi Twitter hesabından açıklamalarda bulundu..

Başkan Erdoğan'ın Twitter'dan verdiği mesajlar:

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Erdoğan: ’i zulmün değil adaletin kaynağı haline getirmeliyiz.
Başkan Erdoğan: Birleşmiş Milletler’i zulmün değil adaletin kaynağı haline getirmeliyiz.

Tüm tarafları Suriye'de sürdürülebilir çözüm arayışlarına destek olmaya ve terör örgütlerine karşı ilkeli bir yaklaşım sergilemeye davet ediyoruz.

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Erdoğan: ’i zulmün değil adaletin kaynağı haline getirmeliyiz.
Başkan Erdoğan: Birleşmiş Milletler’i zulmün değil adaletin kaynağı haline getirmeliyiz.

Türkiye, daha adil bir dünya için elinden gelen çabayı göstermektedir.

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Erdoğan: ’i zulmün değil adaletin kaynağı haline getirmeliyiz.
Başkan Erdoğan: Birleşmiş Milletler’i zulmün değil adaletin kaynağı haline getirmeliyiz.

'i zulmün değil adaletin kaynağı haline getirmeliyiz.

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Erdoğan: ’i zulmün değil adaletin kaynağı haline getirmeliyiz.
Başkan Erdoğan: Birleşmiş Milletler’i zulmün değil adaletin kaynağı haline getirmeliyiz.

Tüm dostlarımızı, 15 Temmuz 2016'da darbe girişiminde bulunan ve 251 vatandaşımızı şehit eden FETÖ'ye karşı harekete geçmeye davet ediyorum.

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Erdoğan: ’i zulmün değil adaletin kaynağı haline getirmeliyiz.
Başkan Erdoğan: Birleşmiş Milletler’i zulmün değil adaletin kaynağı haline getirmeliyiz.

Türkiye ticaretin de insan dolaşımının da serbest olmasından yanadır. Her alanda olduğu gibi ekonomi ve ticarette de sorumlu hareket edilmesini bekliyoruz.

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