‘Bu mutabakat siyasi çözüm için son şans’

BUGÜN NELER OLDU

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'le New York 'ta bir araya geldi. Üçlü zirvede, İdlib'deki durum ve Suriye'deki siyasi süreci başlatma konuları ele alındı. Bakanlar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 'in Soçi'de gerçekleştirdiği zirveden çıkan İdlib mutabakatına destek verdi. Bakanlar ayrıca Suriye Ulusal Diyaloğu Kongresi ve BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararlarına dayanarak Cenevre'de Anayasa Komitesi kurma çabalarının hızlandırılmasını ele aldı. Çavuşoğlu, görüşmenin ardından "İdlib mutabakatı, esasen Suriye'de bir siyasi çözüm için son bir şanstır. Bu fırsatı kaçırmamamız lazım. Artık Suriye krizinin siyasi bir süreçle, bir istikrar ve barışa dönmesi gerekiyor" dedi. Bu arada Çavuşoğlu New York ziyaretini Türk gazetecilere değerlendirirken de şunları kaydetti: "İdlib anlaşması Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Putin'in bir başarısıdır. İran da buna destek verdi. Görüştüğümüz herkesten çok güçlü destek aldık. Hatta katılmadığımız toplantılarda bile herkes, Trump dahil Türkiye'ye teşekkür etti." Çavuşoğlu, Başkan Erdoğan'ın Almanya ziyareti için ise "Önemli bir dönüm noktası olacağını düşünüyoruz, yeni bir sayfa açmak için" dedi.