Bugünün Türkiyesi Berlin’de ele alınıyor

Başkan Erdoğan'ın temasları sırasında bugün SABAH Yazarlar Kulübü ile Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA
) araştırmacıları, Berlin
'de siyasiler, düşünce kuruluşları, iş dünyası, STK temsilcileri ve basın mensupları ile bir araya gelecek. Türkiye
'nin iç ve dış politikalarının ele alınacağı "Bugünün Türkiye'si" başlıklı panel Türkiye saati ile 19.00'da Berlin Federal Basın Merkezi'nde gerçekleşecek. Panelde; Daily Sabah Gazetesi Köşe Yazarı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç "Türk dış politikasının insani boyutu", SABAH Gazetesi Köşe Yazarı ve SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran "Türkiye'nin Ortadoğu Politikası" başlıklı konuşma yapacak. SABAH Gazetesi Köşe Yazarı ve SETA Strateji Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın ile eski Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Ozan Ceyhun
, SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Nebi Miş de etkinliklerde konuşacak.