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Erdoğan, Alman şirketlerinin yöneticilerini kabul etti

, Berlin’deki temasları kapsamında, Almanya’nın en büyük şirketleri ve bankalarının üst düzey yöneticilerini kabul etti.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.9.2018 20:40

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, görüşmede, şirket yöneticilerinin, Türk ekonomisine ilişkin sorularına yanıtladı.

Türkiye'ye yatırım yapanların bugüne kadar hep kazandığının altını çizen Başkan Erdoğan, bundan sonra da uluslararası yatırımcıların kazanmaya devam edeceğini belirtti.

Alman şirketlerinin üst düzey yetkilileri ise Türkiye'de yatırım planlarına ilişkin bilgi vererek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bu yatırımlar için destek istedi.

Görüşmede, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği () Başkanı , Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK) Başkanı Dr. Eric Schweitzer, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK Türkiye) Başkanı Markus C. Slevogt da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın da Almanya Başbakanı Angela Merkel ile kahvaltı da bir araya gelecek ve Türkiye-Almanya arasındaki ekonomik ilişkiler ve Suriye konusunda görüşmeler yapacak.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alman şirketlerinin yöneticilerini kabul etti
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