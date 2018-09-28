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'ın ziyaretinde görevli iki polise soruşturma

Türkiye Cumhurbaşkanı 'ın ziyareti sırasında görev alan iki polis memurunun NSU cinayetlerinin faillerinden 'ın ismini görev takma adı olarak kullandığı ortaya çıktı. Polisler hakkında soruşturma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 28.9.2018 15:47 Güncelleme Tarihi: 28.9.2018 16:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde görevli iki polise soruşturma

Türkiye Cumhurbaşkanı 'ın Berlin ziyareti için görevlendirilen Saksonya Eyalet Emniyet Teşkilatı'na mensup iki polis memurunun takma isim olarak (NSU) örgütü üyesi 'ın adını kullandıkları belirlendi.


(NSU cinayetlerinin faillerinden Uwe Böhnhardt)

DİSİPLİN SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

Dresden Emniyet Müdürlüğü söz konusu takma ada göreve katılan polis memurlarının isim listesinde rastlandığını açıkladı. Durumun Berlin polisinin dikkatini çektiği ve görevden alınan iki polis memuru hakkında disiplin soruşturması başlatıldığı bildirildi.

Saksonya Eyalet Emniyet Teşkilatı Başkanı Petric Kleine Focus, 'Online' adlı internet habersitesinde yayımlanan demecinde 'Söyleyecek söz bulamadığını, bu sorumsuzca davranışın kabul edilemeyeceğini ve büyük hayal kırıklığı duyduğunu' söyledi.

NSU TERÖR HÜCRESİ

NSU terör hücresi 2011 yılında ortaya çıkarılmıştı. Uwe Böhnhardt, ve Beate Zschäpe üçlüsü 8 Türk, bir Yunan ve bir Alman polis memurunun öldürülmesinden sorumlu tutuluyor. Böhnhardt ve Mundlos cinayetlerin ortaya çıkmasından kısa bir süre sonra intihar etmişti. Örgütün hayatta kalan tek sanığı Zschäpe ise yargılandığı davada ömür boyu hapse mahkûm edilmişti. (DW Türkçe)

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde görevli iki polise soruşturma
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