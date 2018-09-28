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ve görüşmesinden kareler

Giriş Tarihi: 28.09.2018 13:28 Güncelleme Tarihi: 28.09.2018 13:48
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ve görüşmesinden kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel görüşmesinden kareler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in daveti geldiği Berlin'de temaslarını sürdürüyor.

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  • 24
ve görüşmesinden kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel görüşmesinden kareler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in daveti geldiği Berlin'de temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela ile bir araya geldi.

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ve görüşmesinden kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel görüşmesinden kareler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in daveti geldiği Berlin'de temaslarını sürdürüyor. Askeri törenle karşılanan Erdoğan törenin ardından Alman mevkidaşı Steinmeier ile önce ikili ardından da heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.

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ve görüşmesinden kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel görüşmesinden kareler

Daha sonra Almanya Başbakanlık binasına geçen , Angela ile bir araya geldi. Erdoğan ve Merkel'in görüşmenin ardından ortak basın toplantısına geçilecek.

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ve görüşmesinden kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel görüşmesinden kareler

Erdoğan, basın toplantısının ardından Neue Wache Anıtı'nı ziyaret ederek çelenk bırakacak. Ziyaretinin 3. gününde ise ile kahvaltıda tekrar bir araya gelecek olan , sonrasında Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Camii'nin açılışına katılacak.

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ve görüşmesinden kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel görüşmesinden kareler
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ve görüşmesinden kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel görüşmesinden kareler
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