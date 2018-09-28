Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel görüşmesinden kareler

Erdoğan, basın toplantısının ardından Neue Wache Anıtı'nı ziyaret ederek çelenk bırakacak. Ziyaretinin 3. gününde ise Merkel ile kahvaltıda tekrar bir araya gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sonrasında Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Camii'nin açılışına katılacak.