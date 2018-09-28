Son Dakika: Başkan Erdoğan ve Merkel'den ortak açıklama

Basın toplantısına ilk olarak Almanya Şansölyesi Angela Merkel başladı. Merkel'in konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan sözü devraldı.

Erdoğan ve Merkel ortak basın açıklamasında bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Angela Merkel, basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan; (FETÖ üyelerinin iadesi) PKK, Almanya'da yasaklanmıştır. Bugün ayrıntıları ele almadık ama daha önce bunu konuşmadık. Zaten polis teşkilatımızın tavrı da bu tutumuzu göstermiştir. FETÖ konusunda Türkiye'yi ciddiye alıyoruz ama daha çok bilgi ve daha çok nesnel bulguya ve kanıta ihtiyacımız var. Genel olarak ALmanya'da da aranan kişiler var. Bazı insanların Almanya'da olup olmadığından da emin değiliz.

"BİNLERCE PKK'LI ALMANYA'DA BULUNUYOR"

Binlerce PKK terör örgütü mensubu, Almanya'da bulunuyor. Dağınık olarak değişik yerlerde bulunuyorlar. Binlerce PKK terör örgütü mensubu Almanya'da bulunuyor, dağınık olarak değişik yerlerde bunların bulunduğu bir vaka. Birbirimize olan özgüvenle nerede kimi yakalıyorsak bunu teslim etmemiz, işimizi kolaylaştıracaktır diye düşünüyorum. Aramızda suçluların iadesi anlaşması var. Bunları yakalayıp teslim etmek ülkelerimizin güvenliği ve mutluluğu için önem teşkil ediyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Gerek Sayın Cumhurbaşkanı gerekse Şansölye nezdinde tüm Alman bakanlara teşekkür ediyorum. Sayın Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Ekim ayında ülkemizi ziyaret edecek.

Sayın Merkel'le görüşmemizde, bir süredir çalışmayan işbirliği mekanizmalarını işler kılma konusunda fikir birliğine vardık. Kendileriyle yarın sabah bir araya gelerek, etraflıca bu konuları görüşme fırsatı bulacağız. Siyasi, askeri, ekonomik, kültürel bu konuları görüşeceğiz. Sayın Dışişleri, Hazine, Maliye ve Ticaret bakanları geçtiğimiz günlerde ülkemizdeydi.

"DEMOKRASİMİZİ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN TEHDİDİNDEN KURTARMAK İÇİN CİDDİ MÜCADELE VERDİK"

Darbeciler güçlü Türk demokrasisini rafa kaldırmayı başaramadılar. FETÖ tarafından gerçekleştirilen bu darbe girişiminde 251 insanımızı şehit verdik. Darbe girişimi sonrasında OHAL uygulamasına gittik. Demokrasimizi bu terör örgütünün tehdidinden kurtarmak için ciddi mücadele verdik. 24 Haziran'dan sonra bu uygulamayı da kaldırdık.

Cumhurbaşkanlığı sistemiyle beraber ülkemiz yeniden reform yoluna girmiştir. Vize serbestisi için kalan 6 kriteri de en kısa zamanda yerine getireceğiz. Vize serbestisi, gümrük birliğinin güncellenmesi ve müzakerelerin canlandırması iki tarafın da yararına olacaktır. Avrupa'nın lider devletlerinden Almanya'nın verececeği desteğe de önem veriyoruz.

"3.5 MİLYON MÜLTECİYLE MİSAFİR EDİYORUZ"

Komşumuz Suriye'de 7 yıldır süren zulmün bir an önce sona ermesini umuyoruz. Bu konuda Almanya ile benzer yaklaşıma sahibiz. Şu an itibariyle 3.5 milyon mülteciyle misafir ediyoruz. Türkiye ve Almanya mülteci krizinin akut döneminde de sorumluluk almış, ciddi fedakarlıklarla bu süreci yumuşatmışlardır.

"TİCARİ YAPTIRIM DÜNYA GÜVENLİĞİNE DE ZARAR VERECEKTİR"

Ticari yaptırımların siyasi hedefler için kullanılması, dünya güvenliğine de zarar verecektir. Spekülatif bazlı dönemsel dalgalanmaların, aldığımız tedbirlerle ekonomimize etkisinin sınırlı olduğunu belirtmek isterim. Bizler Almanya ile derin ekonomik bağları önemsiyor, kazan-kazan ilkesiyle bunların artmasını istiyoruz.

Almanya'daki 3.5 milyona varan vatandaşlarımızın kökleriyle bağlarını koruyarak, Alman toplumuna entegrasyonunu destekliyoruz. Vatandaşlarımızın tam fırsat eşitliğinden faydalanması bu süreci hızlandıracaktır.

İki ülkenin yargı bağımsızlığı kapsamında alacağı kararlar saygı duyulmasını ifade etmem hukuka inanmış ülkelerin en doğal hakkıdır.

MERKEL'İN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI;

Türklerin herhangi bir ayrımcılığa uğramadan burada barışçıl, uyumlu bir yaşam sürmeleri için elimizden geleni yaptığımızı söyledim. Elbetteki camilere saldırılar kabul edilemez. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Solingen'deki saldırının 25. yılında bir araya geldim.

Almanya olarak istikrarlı bir Türkiye istemekteyiz. Değerli Türk bakanları Almanya'yı ziyaret etti. Ekonomi Bakanımız Türkiye'ye gidecek. İkinci defa Türk-Alman enerji forumu toplanacak.

Göç konusunu ele aldık. Türkiye olağanüstü bir performans sergilemektedir. İdlib konusunu ele aldık, yarın da bu konuyu pekiştireceğiz. Kırılgan bir durum var. Rusya, Türkiye ve Fransız devlet başkanlarıyla birlikte Ekim ayının ortalarında bir dörtlü zirve yapmayı düşünüyoruz.

"TERÖRLE MÜCADELEDE İŞBİRLİĞİ"

AB'nin özellikle mülteci kaynaklarının bürokratik olmayan bir şekilde akmasını sağlamaya çalışıyoruz. Terörle mücadele konusunda İçişleri Bakanlarımızın işbirliğini artırmak istiyoruz.

İlişkilerin daha iyi bir şekilde sürdürülmesini istemekteyiz. Demokratik, açık bir toplumun nasıl olması gerekiyor? Bu konuda farklı görüşlere sahip olabiliriz. Sadece Alman vatandaşlarının tutuklu olması değil, belli konularda farklı görüşlerimiz olabiliyor. Ama bunların konuşarak aşılması gerekiyor. Ben de konuşarak çözmekten tarafım.

GAZETECİLERİN SORULARI YANITLIYORLAR

Merkel'in FETÖ konusunda daha fazla bilgiye ihtiyacımız var açıklamasının ardından Erdoğan "FETÖ üyelerinin bir çoğu burada" açıklamasında bulundu.

Erdoğan bir gazetecinin sorduğu soru üzerine "Türk yargı sistemini eleştirme hakkına sahip değilsiniz" diyerek uyardı.

Can Dündar'ın iade talebi üzerine sorulan soruları yanıtlayan Merkel, Dündar konusunda ihtilafların olduğunu dile getirdi.

"CAN DÜNDAR SUÇLUDUR AJANDIR"

Merkel, Can Dündar hakkındaki soruya "Belli ihtilafların olduğu açıkça ortada. Bu basın toplantısına katılmamaya tamamen kendisi karar vermiştir. Hukuki zemin var akreditasyon için. Eşitlik açısından bu hak ona tanınmıştır. Cumhurbaşkanı ve benim Can Dündar konusunda farklı düşüncelerimiz olduğu ortada" yanıtını verdi.

Erdoğan da "Can Dündar'ın bir ajan olduğunu, devletin sırlarını ifşa etme durumunda olan bir işi olduğunu ve 5 yıl 10 aya mahkûm edildiğini herhalde biliyorsunuzdur. Kaçarak Almanya'ya gelmiştir. Şu an bu kişi Türk yargısına göre bir mahkûmdur, ajandır. Devletin sırlarını ifşa etmiştir. Kendisinin iadesini istemek en doğal hakkımızdır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan "yarın ekonomik ilişkileri ele alacağız" dedi.