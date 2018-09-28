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Başkan Erdoğan böyle karşılandı

Giriş Tarihi: 28.09.2018 10:59 Güncelleme Tarihi: 28.09.2018 11:13
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Başkan Erdoğan böyle karşılandı
Başkan Erdoğan böyle karşılandı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in davetlisi olarak Berlin'e gelen Türkiye Cumhurbaşkanı için Bellevue Sarayı'nda askeri tören düzenlendi.

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Başkan Erdoğan böyle karşılandı
Başkan Erdoğan böyle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan askeri tören öncesi Frank Walter Steinmeier ve eşi Elke Büdenbender tarafından Bellevue Sarayı'nın kapısında karşılandı.

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Başkan Erdoğan böyle karşılandı
Başkan Erdoğan böyle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra burada ''özel defteri'' imzaladı.

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Başkan Erdoğan böyle karşılandı
Başkan Erdoğan böyle karşılandı

İki cumhurbaşkanı milli marşların okunmasının ardından askeri tören kıtasını selamladı.

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Başkan Erdoğan böyle karşılandı
Başkan Erdoğan böyle karşılandı

Erdoğan ve Steinmeier törenin ardından basına kapalı görüşmeye geçti.

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Başkan Erdoğan böyle karşılandı
Başkan Erdoğan böyle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu görüşmeden sonra Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya gelecek.

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Başkan Erdoğan böyle karşılandı
Başkan Erdoğan böyle karşılandı
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