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’da 'Ankesör' operasyonu

’nün asker yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında asker şahıslarla ankesörlü hat üzerinden haberleştikleri tespit edilen ’cü 37 şüpheliye yönelik gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin aralarında yarbay, binbaşı, yüzbaşı gibi rütbelilerin de bulunduğu çok sayıda kişiyi FETÖ adına yönlendirdiği öğrenildi. Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 23’ünün mahrem imam olduğu belirtildi.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.10.2018 11:09 Güncelleme Tarihi: 2.10.2018 11:25
Ankara’da 'Ankesör' operasyonu

'nün asker yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon için düğmeye basıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslarla ankesör üzerinden haberleştikleri ve ile irtibatları tespit edilen 2 yarbay, 1 binbaşı, 3 yüzbaşı, 3 teğmen, 5 astsubay ve asker şahısları FETÖ adına yönlendirdiği tespit edilen 18'i kamuda çalışan 23 mahrem imam olmak üzere toplam 37 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Hakkında gözaltı kararı verilen mahrem imamlardan 7'sinin öğretmen, 8'inin farklı bakanlıklarda çalışan memur, 2'sinin üniversite görevlisi, birinin mühendis, birinin doktor diğerlerinin ise serbest çalışan olduğu tespit edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce gözaltı işlemlerinin Ankara merkezli 22 ilde devam ettiği öğrenildi.

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Ankara’da 'Ankesör' operasyonu
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