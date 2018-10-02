Ankara’da 'Ankesör' operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün asker yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon için düğmeye basıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslarla ankesör üzerinden haberleştikleri ve FETÖ ile irtibatları tespit edilen 2 yarbay, 1 binbaşı, 3 yüzbaşı, 3 teğmen, 5 astsubay ve asker şahısları FETÖ adına yönlendirdiği tespit edilen 18'i kamuda çalışan 23 mahrem imam olmak üzere toplam 37 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Hakkında gözaltı kararı verilen mahrem imamlardan 7'sinin öğretmen, 8'inin farklı bakanlıklarda çalışan memur, 2'sinin üniversite görevlisi, birinin mühendis, birinin doktor diğerlerinin ise serbest çalışan olduğu tespit edildi.



Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce gözaltı işlemlerinin Ankara merkezli 22 ilde devam ettiği öğrenildi.