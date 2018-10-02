FETÖ'nün "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik soruşturma

- Tokat'taki soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 4 şüpheli yakalandı

Tokat'taki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 4 zanlı gözaltına alındı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "mahrem hakim ve savcı sınavlarına hazırlık çalışma evleri" soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 4 şüpheli, bulundukları illerde yakalanarak kente getirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Erzurum, Kütahya, Aydın ve Malatya'da 2 hakim adayı ve 2 avukat hakkında gözaltı kararı verilmişti.