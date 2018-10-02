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Meclisi, Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin (KYB) adayı 'i yeni seçti.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.10.2018 19:54 Güncelleme Tarihi: 2.10.2018 20:12
Irak’ın yeni Cumhurbaşkanı Berhem Salih

Meclisi, nı seçmek için bugün bir oturum yaptı. Toplam 329 milletvekilinden 301 milletvekili oylamaya katıldı. Yapılan oylamada Irak eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin partisi Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) adayı açık bir farkla Irak'ın 4. Cumhurbaşkanı seçildi.

Berhem Salih, Irak Türkmen Cephesi (ITC) Bağdat temsilciliğini ziyaret ederek, ITC Başkanı Erşat Salihi de görüşmüştü.

301 milletvekilinin katıldığı oylamada Berhem Salih 156 oy alırken, en yakın rakibi Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokratik Partisi'nin adayı (KDP) Fuat Hüseyin 89 oy aldı.
Irak'ta milletvekili seçimlerinin yapılmasının üzerine 5 ay geçmesine rağmen henüz yeni hükümet kurulamadı. İki büyük Kürt partisi arasındaki ihtilaf yüzünden bir süredir ertelenen meclis, 4. Cumhurbaşkanını seçmek için bugün toplandı.

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Irak’ın yeni Cumhurbaşkanı Berhem Salih
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