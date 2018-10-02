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'da aranan eski teğmen 'de yakalandı

'da Fetullahçı Terör Örgütü /Paralel Devlet Yapılanması (/PDY) soruşturması kapsamında aranan eski havacı teğmen 'de yol uygulamasında yakalandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.10.2018 16:53 Güncelleme Tarihi: 2.10.2018 16:55
İstanbul'da aranan eski teğmen Kırşehir'de yakalandı

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara- karayolu Ortaköy Kavşağı'ndaki yol uygulamasında Kayseri istikametinden gelen bir otomobili durdurdu.

Araçtaki İ.D'nin kimliğini kontrol eden ekipler, zanlının 9. Sulh Ceza Hakimliğince arandığını belirledi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen İ.D, sorgusunun ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

İ.D'nin 'da havacı teğmen olarak görev yaparken üyeliği suçlamasıyla meslekten ihraç edildiği, hakkında açılan soruşturma nedeniyle yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.

Şüphelinin, İstanbul'da yaşadığı, ailesini ziyaret için Kayseri'ye gittiği öğrenildi.

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İstanbul'da aranan eski teğmen Kırşehir'de yakalandı
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