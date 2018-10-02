İstanbul'da aranan eski teğmen Kırşehir'de yakalandı

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara-Kayseri karayolu Ortaköy Kavşağı'ndaki yol uygulamasında Kayseri istikametinden gelen bir otomobili durdurdu.
Araçtaki İ.D'nin kimliğini kontrol eden ekipler, zanlının İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliğince arandığını belirledi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen İ.D, sorgusunun ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
İ.D'nin Kütahya'da havacı teğmen olarak görev yaparken FETÖ üyeliği suçlamasıyla meslekten ihraç edildiği, hakkında açılan soruşturma nedeniyle yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.
Şüphelinin, İstanbul'da yaşadığı, ailesini ziyaret için Kayseri'ye gittiği öğrenildi.