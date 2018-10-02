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hakkında flaş gelişme! Hastaneye gönderildi!

'in cezai ehliyeti olup olmadığıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Filiz'in Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi. İşte yeni gelişme ve ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 2.10.2018 15:10 Güncelleme Tarihi: 2.10.2018 15:28
Seri katil Atalay Filiz hakkında flaş gelişme! Hastaneye gönderildi!

Tam üç kişiyi farklı yöntemler kullanarak acımasızca öldürmekle suçlanan ve yargılandığı davalarda hüküm giyen ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Başkalarına ait kimlikleri kullanma suçundan yargılanan davada mahkeme, Filiz'in Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları'na sevk edilmesine karar verdi. Hastaneden gelecek rapor, Filiz'in ceza ehliyetinin olup olamadığını ortaya koyacak.

ATALAY FİLİZ KİMDİR?

zanlısı Atalay Filiz, 2013 ve 2016 yıllarında en az üç cinayetten sorumlu tutulan, Üç yıl boyunca polisten kaçarak farklı kimlikler kullanmak suretiyle farklı illerde yaşayan ve 12 Haziran 2016'da İzmir'in Menderes ilçesinde yakalanan seri katildir.

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Seri katil Atalay Filiz hakkında flaş gelişme! Hastaneye gönderildi!
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