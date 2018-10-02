Seri katil Atalay Filiz hakkında flaş gelişme! Hastaneye gönderildi!

Tam üç kişiyi farklı yöntemler kullanarak acımasızca öldürmekle suçlanan ve yargılandığı davalarda hüküm giyen Atalay Filiz ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Başkalarına ait kimlikleri kullanma suçundan yargılanan davada mahkeme, Filiz'in Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları'na sevk edilmesine karar verdi. Hastaneden gelecek rapor, Filiz'in ceza ehliyetinin olup olamadığını ortaya koyacak.

ATALAY FİLİZ KİMDİR?

Seri katil zanlısı Atalay Filiz, 2013 ve 2016 yıllarında en az üç cinayetten sorumlu tutulan, Üç yıl boyunca polisten kaçarak farklı kimlikler kullanmak suretiyle farklı illerde yaşayan ve 12 Haziran 2016'da İzmir'in Menderes ilçesinde yakalanan seri katildir.