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Didim belediye binası icradan satılık

CHP’li bir inşaat firmasına rezidans projesi için önce ruhsat verip sonra iptal etti. Belediye, şirketin mağduriyeti nedeniyle açtığı davadan kazandığı 1 milyon 405 bin TL’lik tazminatı ödemeyince belediye binası icradan satışa konuldu

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.10.2018
Didim belediye binası icradan satılık
2014'te CHP'li Didim Belediye Başkanı Mümin Kamacı yönetimindeki belediyeden ruhsat alınarak tarafından ilçede iki bloktan oluşan rezidans projesi başlatıldı. 30 Mart 2014'te yapılan yerel seçimler ardından Didim Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Deniz Atabay oldu. Yeni başkan tarafından projenin yapı ruhsatı iptal etti. Nehirsan İnşaat ruhsatın iptal edilmesiyle mağdur duruma düştü. Ruhsat iptalinin yargıya taşınmasının ardından Danıştay 6. Dairesi, 'nin iptal kararını bozdu. Kararın gerekçesinde 'inşaatın imar mevzuatına uygun' olduğu belirtildi. Ardından CHP Genel Başkanı 9 Aralık 2016'da bir TV kanalında "Didim'de iki yüksek bina var, bu binaların yıkılması lazım" deyince Danıştay 6. Dairesi bir anda daha önceki kararını değiştirdi. Nehirsan İnşaat'ın avukatı , Kılıçdaroğlu hakkında 'adil yargıyı etkilemeye teşebbüs'ten suç duyurusunda bulundu.
1,5 milyonluk borcunu ödemeyince... CHP'li belediyenin binası da icralık oldu!

HESAPLARA VE ARAÇLARA HACİZ
Nehirsan İnşaat, CHP'li Didim Belediyesi hakkında yaşadıkları mağduriyet ve bir kısım zararlarının tazmini talebiyle dava açtı. İşte o davanın sonucunda belediyenin şirkete 1 milyon 405 bin 565 lira ödemesine hükmedildi. Fakat Didim Belediyesi belirtilen sürede parayı yatırmayınca belediyeye 6. 'nce ödeme emri gönderildi. Tüm bunlara rağmen ödemelerini yapamadıklarını beyan eden Didim Belediyesi'nin önce tüm banka hesaplarına el koyduran şirket avukatı Murat Sultansu, ardından Başkan'ın makam aracının da aralarında bulunduğu 108 araca haciz getirtti.

'KENDİ BELEDIYELERİNİZE BAKIN'
Son olarak Didim Belediyesi'nin 6 bin 197 metrekarelik belediye hizmet binası icradan satışa çıkarıldı. Nehirsan İnşaat, İstanbul Anadolu 6. İcra Dairesi'nden satış işlemi başlattı. Konuyla ilgili SABAH'a açıklama yapan Nehirsan İnşaat'ın avukatı Murat Sultansu, "Didim Belediyesi iflas etmiştir. Banka hesaplarında para kalmamış, herhangi bir yerden de alacakları bulunmamaktadır. Bin liralık gömlekle Kapalıçarşı'da kriz var diyen CHP'li milletvekilleri dönsün kendi iflas etmiş belediyelerine baksınlar. Ya da 600 bin TL'lik malvarlığına sahip Genel Başkanları nasıl 900 bin TL tazminat borcu ödüyorsa belediyelerine de aynı yerden borç alıp versinler, tazminat borçlarını ödesinler. Genel Başkanları belediyeleri borçlarından kurtarsın, bundan sonra da sağa sola ekonomi dersleri vermeyi bıraksınlar" dedi.
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Didim belediye binası icradan satılık
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