1,5 milyonluk borcunu ödemeyince... CHP'li belediyenin binası da icralık oldu!

2014 yılında CHP'li Didim Belediye Başkanı Mümin Kamacı yönetimindeki belediyeden ruhsat alınarak Nehirsan İnşaat tarafından ilçede iki bloktan oluşan rezidans projesi başlatılmıştı. 30 Mart 2014'te yapılan yerel seçimler ardından Didim Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Deniz Atabay olmuş, yeni başkan tarafından projenin yapı ruhsatı iptal edilmişti. Nehirsan İnşaat ruhsatın iptal edilmesiyle mağdur edilmişti.

"ADİL YARGIYI ETKİLEMEYE TEŞEBBÜS"

Ruhsat iptalinin yargıya taşınması ardından Danıştay 6. Dairesi, Didim Belediyesi'nin iptal kararını bozmuş, gerekçesinde 'inşaatın imar mevzuatına uygun' olduğunu yazmıştı. Ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 9 Aralık 2016 tarihinde bir televizyon kanalına çıkarak "Didim'de iki yüksek bina var, bu binaların yıkılması lazım" demiş, bu açıklama üzerine Danıştay 6. Dairesi bir anda karar değiştirmişti. Nehirsan İnşaat'ın avukatı Murat Sultansu, Kılıçdaroğlu hakkında 'adil yargıyı etkilemeye teşebbüs' ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.

108 ARACA HACİZ

Ayrıca Nehirsan İnşaat, CHP'li Didim Belediyesi hakkında da yaşadıkları mağduriyet ve bir kısım zararlarının tazmininden dolayı dava açmıştı. Dava sonucunda belediyenin şirkete 1 milyon 405 bin 565 lira ödeme yapması hükmedilmişti. Fakat Didim Belediyesi belirtilen süre içerisinde parayı yatırmayınca belediyeye İstanbul Anadolu 6. İcra Dairesi'nce ödeme emri gönderilmişti. Tüm bunlara rağmen ödemelerini yapamadıklarını beyan eden Didim Belediyesi'nin önce tüm banka hesaplarına el koyduran şirket avukatı Murat Sultansu, ardından Başkan'ın makam aracının da aralarında bulunduğu 108 araca haciz koydurmuştu.

"DİDİM BELEDİYESİ İFLAS ETMİŞTİR"

Hala ödenmesi gereken borcu yatırmayan CHP'li Didim Belediyesi yeni bir şok yaşadı. Didim Belediyesi'nin 6 bin 197 metrekarelik belediye hizmet binası icradan satışa çıkarıldı. Nehirsan İnşaat, İstanbul Anadolu 6. İcra Dairesi'nden satış işlemi başlattı. Konuyla ilgili SABAH'a açıklama yapan Nehirsan İnşaat'ın avukatı Murat Sultansu, "Didim Belediyesi iflas etmiştir. Bankalarında para kalmamış, herhangi bir yerden de alacağı kalmamıştır. Bin liralık gömlekle Kapalıçarşı'da kriz var diyen CHP'li milletvekilleri dönsün kendi iflas etmiş belediyelerine baksınlar. Ya da 600 bin TL'lik malvarlığına sahip Genel Başkanları nasıl 900 bin TL tazminat borcu ödüyorsa belediyelerine de aynı yerden borç alıp versinler, tazminat borçlarını ödesinler. Genel Başkanları belediyeleri borçlarından kurtarsın, bundan sonra da sağa sola ekonomi dersleri vermeyi bıraksınlar" dedi.