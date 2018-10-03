Şovmen PKK’lı tutuklandı

Özcan A. İstanbul Bağcılar'da çalıştığı iş yerinde bir video kaydı yaparak PKK'lı olduğunu söyleyip bazı küfürlü ifadeler kullandı ve 'İnadına PKK'lıyım'diye meydan okudu.

Videodan haberdar olan güvenlik güçleri harekete geçti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile Özcan A. hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri birkaç saat içinde şüphelinin yerini tespit etti. Çalıştığı iş yerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon yapıldı. Şüpheli bu sırada iş yerinin arka kapısından kaçmaya çalıştı.

Gözaltına alınan Özcan A. meydan okuduğu videosunun aksine yakalandıktan sonra sosyal medya hesabının sahte olduğunu kendisinin de bu vatanda yaşayan birisi olduğunu söyledi.

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İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorguya alınan şüphelinin PKK üyeliği suçundan geçmişte cezaevine girdiği, cezaevinde bulunduğu sırada terörist başı Abdullah Öcalan için yapılan bir açlık grevi eylemine katıldığı öğrenildi.

Bir süredir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce sorguda olan Özcan A.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheli İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından savcılık sorgusu yapılan şüpheli tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Özcan A. Hakimlikteki sorgusu ardından 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlaması kapsamında tutuklanarak cezaevine konuldu.

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