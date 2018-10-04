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'nün " dinleme" müdürü Peker yakalandı

adına siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve iş adamı birçok kişiyi usulsüz dinledikleri iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkartılan eski Kastamonu Terörle Mücadele Şube Müdürü 'da gözaltına alındı. Sorgusu tamamlanarak Ankara Adliyesi'ne çıkarılan Ömer Peker, tutuklanarak Sincan Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.10.2018 17:19 Güncelleme Tarihi: 4.10.2018 18:03
FETÖ'nün VIP dinleme müdürü Peker yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü () adına siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve iş adamı birçok kişiyi usulsüz dinledikleri iddiasıyla hakkında gözaltı kararı verilen eski Kastamonu Terörle Mücadele Şube Müdürü 'da yakalandı.

SAKLANDIĞI ADRESTE YAKALANDI

Eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi başkanları ve Ömer Altıparmak'ın da aralarında bulunduğu 210 sanıklı " dinleme" davasında FETÖ adına siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve iş adamı birçok kişiyi usulsüz dinledikleri iddiasıyla yargılanan ayrıca Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesince de hakkında gözaltı kararı bulunan Ömer Peker'i yakalamak için çalışma başlatıldı.

FETÖ'nün darbe girişiminin aktörleri

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekiple yapılan istihbarat çalışması neticesinde 2 yıldır aranan Peker, Ankara'da saklandığı adreste gözaltına alındı. Peker, Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

FETÖ'NÜN "VIP DİNLEME" DAVASINDA ARA KARAR VERİLDİ

TUTUKLANDI

Dün akşam saatlerinde sorgusu tamamlanarak Ankara Adliyesi'ne çıkarılan Ömer Peker, tutuklanarak Sincan Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

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FETÖ'nün "VIP dinleme" müdürü Peker yakalandı
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