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Öcalan’ın talimatlarını avukatlar Kandil’e taşıdı

AİHM, Türk yargısının Öcalan’ın avukatlığından men ettiği 12 kişinin itirazını reddetti: Türk yargısının kararı yerindedir: Karar, Öcalan’la örgüt arasındaki iletişimin engellenmesine yöneliktir

Giriş Tarihi: 4.10.2018
Öcalan’ın talimatlarını avukatlar Kandil’e taşıdı
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 'un da aralarında bulunduğu kişilerin 1,5 yıl süreyle terör örgütü elebaşı 'ın avukatlığını yapmaktan men edilmesinde hak ihlali yapıldığına ilişkin başvuruyu reddetti. AİHM, terörist başı Abdullah Öcalan'ın avukatlığını yapanların geçici süreyle men edilmesine karşı yapılan başvuruyu, açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez bularak reddetti. Aralarında Aysel Tuğluk'un da bulunduğu başvurucuların terörist başı Öcalan ile görüştükten sonra yaptıkları basın toplantıların Öcalan'ın savunmasına ve adaletin işleyişine ilişkin kamuoyunu bilgilendirme amacına yönelik olmadığını belirleyen AİHM, bunların Öcalan'ın, 'nın izlemesi gereken stratejiyle ilgili değerlendirmeleri olduğunu tespit etti. AİHM, Türk makamlarının başvurucular hakkındaki yasaklama kararıyla, Öcalan'a yapılan ziyaretler kullanılarak Öcalan ve PKK arasındaki iletişimin sağlanmasını engelleme amacı güttüğünü, bu yasaklamanın zorunlu bir toplumsal ihtiyaca cevap verdiğini belirledi Cumhuriyet Başsavcılığı, 22 Mart 2002'de terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarından Aysel Tuğluk, İrfan Dündar, Doğan Erbaş, Hatice Korkut, Aydın Oruç, Mahmut Şakar ve Türkan Aslan'ın aralarında bulunduğu avukatlarla ilgili "Öcalan'ın avukatlığını yapmaktan men talebinde bulunmuş, karar 6 Haziran 2005'te İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmişti.
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Öcalan’ın talimatlarını avukatlar Kandil’e taşıdı
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