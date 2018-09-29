PKK terör örgütüne ait 2 sığınak ve çok sayıda malzeme imha edildi

Bu operasyonlar kapsamında; 28 Eylül 2018 günü Gürpınar ilçesi Akdoğu Mahallesi kırsalında icra edilen Şehit Jandarma Ordu donatım Astsubay Kıdemli Çavuş Halil Çelikel operasyonunda teröristlerin kullanmış olduğu iki sığınak tespit edilmiş ve bu sığınaklarda yapılan aramada; 10 bidon benzin, 2 adet tüp (büyük boy), 2 adet jeneratör, 5 bidon jeneratör yağı, 1 adet akü, 1 adet güneş paneli, 1 adet büyük telsiz, 1 adet büyük boy taş kırıcı, 2 adet met ve çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiş ve söz konusu sığınaklar kullanılmaz hale getirilmiştir