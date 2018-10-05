Mütevazı mi mütevazi mi?

MELİH ALTINOK'UN YAZISINDAN ÖNEMLİ BAŞLIKLAR:

Yerel seçimler yaklaşıyor, siyasetçiler "halkın arasına" karışacaklar ya... Partiler birbiri ardına adaylarını eğitmeye başladılar.

Geçenlerde MHP'nin adayları için bastırdığı tam 152 sayfalık davranış kitapçığını okuduk. Hakla temasa geçmeden önce gerekirse vitamin ve antidepresan desteği tavsiye edilen kitapçıkta ayrıntılı tarifler var:

Kötü arabayla gezerek fakirlik edebiyatı yapmayın ama pahalı araba da kullanmayın... Her gün hayal kurun... Koyu renk takım elbise içine koyu renk gömlek giymek yerine masumiyetin rengi olan beyazı tercih edin... Tıraş olmaya özen gösterin, pazar günleri kravat takmayın, gülümseyin, herkesle mutlaka tokalaşın, insanlarla konuşurken gözlerinin içine bakın.

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Dün de CHP'nin profesörler tutup verdiği, "halkla benzerlik açısından önemli" dediği "etkili iletişim teknikleri" dersinin ayrıntılarını öğrendik.

İşte, yıllarca İstanbul vapurlarında seyyarcılık yapan ve 'Burhan Pazarlama' olarak bilinen Burhan Demircan'ın ikna kabiliyetinin hedeflendiği seminerden bazı başlıklar:

Konuşmada, 'eh', 'tabii ki de', 'anladın mı', 'cool' gibi moda ifadelerden kaçının. Sürekli gülümsemeyin... İşaret parmağını sık kullanmak tehdit anlamı taşır... Bacak bacak üstüne atmayın. Bacakları uzatıp 'V' şeklinde açmak uygunsuzdur... Erkekler, takım kıyafetlerdemendil, kol düğmesi ve çok dikkat çekici saat takmamalı.

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