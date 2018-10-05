Yerel seçimler yaklaşıyor, siyasetçiler "halkın arasına" karışacaklar ya... Partiler birbiri ardına adaylarını eğitmeye başladılar.

Geçenlerde MHP'nin adayları için bastırdığı tam 152 sayfalık davranış kitapçığını okuduk. Hakla temasa geçmeden önce gerekirse vitamin ve antidepresan desteği tavsiye edilen kitapçıkta ayrıntılı tarifler var:

Kötü arabayla gezerek fakirlik edebiyatı yapmayın ama pahalı araba da kullanmayın... Her gün hayal kurun... Koyu renk takım elbise içine koyu renk gömlek giymek yerine masumiyetin rengi olan beyazı tercih edin... Tıraş olmaya özen gösterin, pazar günleri kravat takmayın, gülümseyin, herkesle mutlaka tokalaşın, insanlarla konuşurken gözlerinin içine bakın.

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