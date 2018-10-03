Fenerbahçe'yi tutmanın en zor olduğu günlerden geçiyoruz. En son tribününden "dört dört dört" diye tezahürat yapan Çaykur Rize'nin elinden 3-0'la kurtardık kendimizi.

Çok şükür!

Ama sanırım asıl zor durumda olan, taraftardan ziyade Kulübün yeni Başkanı Ali Koç.

Zira eminim, bu işe girerken cepten koyduğu milyonlarca Dolar'ın karşılığının farklı olacağını düşünmüştü.

Muhtemelen, memleketteki rekabete alışmamış beyaz Türk sermayesi kafasıyla, iyi hesaplatıp bütçeyi denklerim, takımı da bir yabancıya teslim ettim mi başkanlığın keyfini sürerim demişti. "Yabancılar" varsa sorun yoktur, hep iyi yönetirler ya!

Ama olmuyor işte. Sahadaki performansın, tribünlerin pratiği, büyük aile şirketlerinin mirasçılarının alıştıkları gibi yönetilemiyor.

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Koç yönetiminin yabancı teknik adam tercihi mesela... Cocu'nun yüzde yüz başarılı olacağı öngörüsü ile kâğıt üzerinde yapılan planlar daha başından tökezledi., hücum futbolu değil pasif oyun kurmakla eleştirilen ancak geçen yıl takıma gol rekoru kırdıranaramıyor muyuz? Biraz da Aziz Yıldırım'ın" silme hissiyle atılan bu adım profesyonellikle bağdaşır mı?Peki ya, daha dün "olmayacağım"diyen Koç'un, daha başında deplasmantribününde taraftarın arasına dalması?Başlı başına bu hal bile "amatörlüğün" resmi değil midir? Orta düzey deneyime sahip bir yöneticinin bile düşmeyeceği bu hata geleceğe dair bizlere fikir vermez mi?Evet, Aziz Yıldırım'ın yarattığıüzerineElbette birdeğildi amasayılırdı.Eli yüzü düzgündü, İstanbul Türkçesiyle konuşuyordu, samimiydi, iyi bir taraftardı vs.Hepsinden ama hepsinden önemlisi. Holdingdeki şahsi başarıları parlak olmasa da,iyi kullanıp "başarmış" bir ailenin erkek çocuğuydu...Ali Bey'in yönetimindebu Fenerbahçe...Umarım şude herkes eldekini avucundakini anlar ve Fenerbahçe hak ettiği yere gelir.Ama olmazsa da sorun yok. Bizler bu mantıkla "" der, enseyi karartmayız.Öyle ya onlarda da Ali Bey'i aratmayacak parlak çocuklar var. Haklısınız, hattaolacak diye de bir kural yok. Hangi çağda yaşıyoruz efendim, değil mi?