İktisat tartışmalarında siyasi faktörleri görmezden gelmek yorumları güdük bırakıyor. Zaten bu yüzden de "ekonomi politik" kavramı sıkça kullanılıyor.***
Buradaki "politik" daha çok "toplumsal"ı ifade etse de "siyasiyi" de içeriyor.
Mesela dünyanın en büyük doğalgaz yataklarına sahip olan doğuştan şanslı Venezüella...
Bu zengin ülkenin nasıl olup da birkaç yılda Devlet Başkanı'nın Nusret'te ödediği orta halli hesabı sorun edecek hale geldiğini mi anlamak istiyoruz?
Gelinen durumu, yalnızca ekonomik tercihlerin bir sonucu olarak değerlendirmek tek başına işimize yaramaz.
Politik etkenleri de göz önüne almak gerekir.
Zira ABD Başkanı'nın defalarca, açık açık "yönetimi devirmek için askerim emir bekliyor" dediği bir ülkenin ekonomisi dağ olsa dayanamaz.
İşte enflasyonu dört haneli rakamlara çıkan bir ülkenin ekonomi politiği budur.
Gariptir, bizde kendilerini solda
tarif edenler, Marksist
literatürde geniş yeri olan bu okumaya çok sinirleniyorlar.
Trump'ın kendisinin bile itiraf ettiği "ekonomik savaş
" gerçeği orta yerde dururken... Ekonomi tartışmalarında "dış müdahaleden" bahsedilmesini komploculuk
diye küçümsüyorlar.
Sonrasında gelsin o beylik laflar:
- Adamların işi gücü yok Türkiye'yle mi uğraşacaklar?
- Her şeyi de dışarıya bağlamayın kardeşim
!
- Herkesle aramızı bozdular, herkeslerle...***
Tavırlarında ısrarcı olsalar, en fazla taş kafalılıklarına, cahilliklerine
verip geçeceğiz ama ne gezer...
Örneğin dün, son turuyla batıyla ilişkileri normalleştirme
yolunda önemli mesafe kat eden Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkel'le gülerek poz verirken
hepsini yine yerlerinde ters dönmüş bulduk
.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yeni program bünyesinde kurulan Maliyet ve Dönüşüm Ofisi
için ünlü yönetim şirketi McKinsey
'le ilgili açıklamasıyla da iyice kimyaları bozuldu. Dinozorlardan
geçinen karanlık
odasından ülkenin ana muhalefet liderine kadar hepsi ağız birliği etmişçesine düne kadar komplo dedikleri
ne varsa kafamızdan aşağı boca ediyorlardı:
- ABD'nin de Avrupa'nın da işi gücü Türkiye, bilmeyen mi var?
- Bütün sorunlarımızın asıl kaynağı olan ABD ile de Almanya ile de sarmaş dolaş oldular
!
- Gittiler herkesle anlaştılar, herkeslerle
...
Haklısınız, ekonomi politik falan hikâye... İnsan çalışır, okur anlar. Asıl zor olan bunların hikâyesi, gülmekten okunmuyor.