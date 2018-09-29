İktisat tartışmalarında siyasi faktörleri görmezden gelmek yorumları güdük bırakıyor. Zaten bu yüzden de "ekonomi politik" kavramı sıkça kullanılıyor.

Buradaki "politik" daha çok "toplumsal"ı ifade etse de "siyasiyi" de içeriyor.

Mesela dünyanın en büyük doğalgaz yataklarına sahip olan doğuştan şanslı Venezüella...

Bu zengin ülkenin nasıl olup da birkaç yılda Devlet Başkanı'nın Nusret'te ödediği orta halli hesabı sorun edecek hale geldiğini mi anlamak istiyoruz?

Gelinen durumu, yalnızca ekonomik tercihlerin bir sonucu olarak değerlendirmek tek başına işimize yaramaz.

Politik etkenleri de göz önüne almak gerekir.

Zira ABD Başkanı'nın defalarca, açık açık "yönetimi devirmek için askerim emir bekliyor" dediği bir ülkenin ekonomisi dağ olsa dayanamaz.

İşte enflasyonu dört haneli rakamlara çıkan bir ülkenin ekonomi politiği budur.

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Gariptir, bizde kendilerinitarif edenler,literatürde geniş yeri olan bu okumaya çok sinirleniyorlar.Trump'ın kendisinin bile itiraf ettiği "" gerçeği orta yerde dururken... Ekonomi tartışmalarında "dış müdahaleden" bahsedilmesinidiye küçümsüyorlar.Sonrasında gelsin o beylik laflar:- Adamların işi gücü yok Türkiye'yle mi uğraşacaklar?- Herkesle aramızı bozdular, herkeslerle...Tavırlarında ısrarcı olsalar, en fazlaverip geçeceğiz ama ne gezer...Örneğin dün, son turuylayolunda önemli mesafe kat eden Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkel'lehepsini yineHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yeni program bünyesinde kurulaniçin ünlü yönetim şirketi'le ilgili açıklamasıyla da iyice kimyaları bozuldu.geçinenodasından ülkenin ana muhalefet liderine kadar hepsi ağız birliği etmişçesinene varsa kafamızdan aşağı boca ediyorlardı:- ABD'nin de Avrupa'nın da işi gücü Türkiye, bilmeyen mi var?- Bütün sorunlarımızın asıl kaynağı olan ABD ile de Almanya ile de...Haklısınız, ekonomi politik falan hikâye... İnsan çalışır, okur anlar. Asıl zor olan bunların hikâyesi, gülmekten okunmuyor.