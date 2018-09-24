Hafta sonu Türkiye intihar eden bir babayı konuştu.

İzmit'te evinin banyosunda intihar eden 45 yaşındaki İsmail Devrim'in ölümü gerçekleşir gerçekleşmez "hikâyesi" de kesinleşmişti.

Sosyal medyada, babanın oğluna istediği okul pantolonunu alamadığı için "üzüntüsünden" intihar ettiği bilgisi dolaşıma sokuldu. İşsiz olduğu söylenen Devrim'in, Fenerbahçe tribününde oğluyla çekilmiş formalı fotoğrafları ajansları kıskandıracak bir hızla yayıldı.

Hepimiz hikâyeye çok üzüldük, kim üzülmez ki...

Herkes bir şeyler söyledi. Ünlülerimiz, daha az ünlülerimiz, siyasilerimiz, gazetecilerimiz, tribünler bu hazin olay üzerinden mesajlarını verdiler.

Ne var ki, okuru geçtim, gazetecilerimiz bile, daha kahramanının cenazesi kalkmadan dört başı mamur bir şekilde kurgusu örülen bu hikâyenin anlatıcısını hiç merak etmedi.

Kuşkusuz sorgulayanlar olmuştu. Ama muhtemelen onlar da, tek suçu olaya itidalli yaklaşıp "keşke kaymakamlıktan yardım isteseydi" dediği için sosyal medyada linç edilen şarkıcı Haluk Levent'in bozulan moraline bakıp susmuşlardı...

Ya da sosyal medyada ölenin ardından saygısızlık edip siyaset yaptığını sanan trollerden ya da sevgisiz tiplerden sayılmamak için geri durmuşlardı.

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