Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Katar'ın Türkiye'ye hediye ettiği uçakla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Katar bu uçağı satıyordu, hatta rakam bildiğim kadarıyla 500 civarındaydı. O esnada biz de ilgilendik. Katar Emiri, bundan haberdar olunca uçağı Türkiye'ye hibe etti; 'Ben Türkiye'den para almam; bunu Türkiye'ye hediye ediyorum, hibe ediyorum' dedi. O uçak benim şahsımın değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nindir."

Nihayetinde de söz konusu uçak da Cumhuriyetin ilk döneminden beri "hibe" olarak devlet envanterine eklenen pek çok mal gibi, hazinenin listesine kaydedilecek. Ortada şahsi bir mesele yok.

Ne var ki tartışma yeniden yeniden ısıtılıp önümüze atılıyor.

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Uçağın satın alınmadığı anlaşılınca bu kez de itirazlar iki ana başlık etrafında kümelendi.İlkinde, ülkelerinin batının dümen suyundaolmasına alışanlar var. Bölgesindekonuma yükselenhâlâbakıp şöyle diyorlar:"Uçağa para ödenmese de böyle bir dönemde bubile yanlıştır."Oysa tıpkı ekonomide olduğu gibi,alandayapan bir devletinverdiği güven "" önemli bir ayağıdır.Örneğin, bugüne değin pek çok resmi temas ve dış seyahat izlemiş bir gazeteci olarak, aklımageliyor...Sizce son birkaç ayda Rublesi, Dolar karşısında TL kadar değer kaybedenCumhurbaşkanı ve heyetininindiği alandanedeni de "müsriflik" midir?Böyle düşünen arkadaşlara göre, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın bugitmesidaha uygun olurdu sanırım.Gelelim,yaşadığının bilincinde olarakbu uçak mevzusuna itiraz edenlere...Onlar da özetle "Türkiye'yealır.bizehibe ediyor" diyorlar.Ancak, Türkiye'yeönemsiz gördükleri bir ülkeninjestini kabul etmesinigarip.Öyle ya, bir dönem Osmanlı'nın vilayeti olan küçük bir ülke. ABD'nin darbe ve işgalle tehdit ettiği günlerde cesurca yanında duran. Ve mensubu olduğubir rutini, beğenilen şeyi "tak çıkartıp"yaşatıyor.Eğer Türkiye kendisi için "atla deve olmayan" bu dostluk ifadesi...Zamanında kendisine hediye gelen bir kravatın resmini köşesine koyup "" diye poz kesen köşe yazarımızın bizlere düşündürdüğü gibi... Katarlı dostlarımız da "Acababir uçakla kendilerini 'satın almaya' çalıştığımızı mı sandı" diye bizim adımızaGerçi haklısınız,yapıpolan her şeyibaşladığımız bu geçişdönemindefalan... Tali konular bunlar.