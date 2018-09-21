Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Katar'ın Türkiye'ye hediye ettiği uçakla ilgili şu açıklamayı yaptı:***
"Katar bu uçağı satıyordu, hatta rakam bildiğim kadarıyla 500 civarındaydı. O esnada biz de ilgilendik. Katar Emiri, bundan haberdar olunca uçağı Türkiye'ye hibe etti; 'Ben Türkiye'den para almam; bunu Türkiye'ye hediye ediyorum, hibe ediyorum' dedi. O uçak benim şahsımın değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nindir."
Nihayetinde de söz konusu uçak da Cumhuriyetin ilk döneminden beri "hibe" olarak devlet envanterine eklenen pek çok mal gibi, hazinenin listesine kaydedilecek. Ortada şahsi bir mesele yok.
Ne var ki tartışma yeniden yeniden ısıtılıp önümüze atılıyor.
Uçağın satın alınmadığı anlaşılınca bu kez de itirazlar iki ana başlık etrafında kümelendi.
İlkinde, ülkelerinin batının dümen suyunda beta bir aktör
olmasına alışanlar var. Bölgesinde alfa
konuma yükselen Türkiye'nin ihtiyaçlarına
hâlâ masraf gözüyle
bakıp şöyle diyorlar:
"Uçağa para ödenmese de böyle bir dönemde bu masrafa girmeyi düşünmek
bile yanlıştır."
Oysa tıpkı ekonomide olduğu gibi, diplomatik
alanda küresel pazarlıklar
yapan bir devletin şekil şemailiyle
verdiği güven "kazanmanın
" önemli bir ayağıdır.
Örneğin, bugüne değin pek çok resmi temas ve dış seyahat izlemiş bir gazeteci olarak, aklıma eylül başındaki İran Zirvesi
geliyor...
Sizce son birkaç ayda Rublesi, Dolar karşısında TL kadar değer kaybeden Putin'in, Türkiye
Cumhurbaşkanı ve heyetinin 2 uçakla
indiği alanda Rus bayraklı 4 uçağı dizmesinin
nedeni de "müsriflik" midir?
Böyle düşünen arkadaşlara göre, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın bu zirveye tarifeli uçakla
gitmesi ulusal çıkarlarımıza
daha uygun olurdu sanırım.***
Gelelim, dünyanın 17. büyük ekonomisinde
yaşadığının bilincinde olarak
bu uçak mevzusuna itiraz edenlere...
Onlar da özetle "Türkiye'ye uçak lazımsa kendisi
alır. Katar kim ki
bize
hibe ediyor" diyorlar.
Ancak, Türkiye'ye hediye veremeyecek kadar
önemsiz gördükleri bir ülkenin
jestini kabul etmesini onur meselesi saymaları
garip.
Öyle ya, bir dönem Osmanlı'nın vilayeti olan küçük bir ülke. ABD'nin darbe ve işgalle tehdit ettiği günlerde cesurca yanında duran Türkiye'ye saygı duyuyor
. Ve mensubu olduğu Arap kültüründeki
bir rutini, beğenilen şeyi "tak çıkartıp" hediye etme geleneğini
yaşatıyor.
Eğer Türkiye kendisi için "atla deve olmayan" bu dostluk ifadesi hediyeyi reddetseydi
...
Zamanında kendisine hediye gelen bir kravatın resmini köşesine koyup "beni satın alamazsınız
" diye poz kesen köşe yazarımızın bizlere düşündürdüğü gibi... Katarlı dostlarımız da "Acaba koca Türk devleti
bir uçakla kendilerini 'satın almaya' çalıştığımızı mı sandı" diye bizim adımıza utanmazlar mıydı
?
Gerçi haklısınız, ayıp olan her şeyi açık açık
yapıp normal
olan her şeyi ayıp saymaya
başladığımız bu geçiş
döneminde utanmak, utandırmamak
falan... Tali konular bunlar.