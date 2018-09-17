Dün Sabah'ta iki yazarın konusu, dolar kuruyla birlikte artan fiyatlara yönelik tedbirlerdi.***
İlki Erhan Afyoncu. Hocamız makalesinde tarihi bir "önlemden" bahsediyordu:
"Osmanlı döneminde piyasada satılacak malların fiyatı devlet tarafından belirlenirdi. Malını devletin belirlediği fiyattan pahalı satan esnaf herkese ibret olması için çarşının ortasında falakaya yatırılırdı!"
Bugün sokağa çıkıp sorsanız, kaç tüketici Erhan Hoca'nın anlattığı dönemi hayırla yâd etmez dersiniz?
Ne yapsın insanlar? Zira Dolar'daki artışın fiyatlara etkisi aritmetik değil geometrik.
Kapısına 1 lira bırakılan tuvaletler bile artık 2 TL!
Elbette, eski çamlar
şimdilerde altın değerinde olan tuvalet kâğıdı oldu
. Artı serbest piyasa var. Ve Türkiye 24 Ocak
kararlarından beri dünya piyasalarına tam entegre olmuş
bir ekonomi.
İşte mevzuu ele alan ikinci yazarımız Mehmet Barlas
da bu gerçeklik üzerine, fiyatlara müdahale önerilerinin aşırıya kaçmasını eleştiriyordu:
"Bazılarımız 'Milli Korunma Kanunu
' dönemini mi özlüyor?"
Elbette tüketicinin tepkisi ne kadar
yüksek olursa olsun, Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı sonrasındaki "ekonomik tedbirlere" meyletmesi düşünülemez. Her kafadan bir ses çıksa da kimsenin böyle bir planı da yok.
Çünkü tedavide
temel kural, hastalıktan daha fazla
acı ve zarar verici
olmamasıdır. Arz ve talep dengesinde
büyüyen serbest bir pazarda sorunları anlık çözmek için
yapılan her müdahale
uzun vadede daha büyük zararlara
yol açabilir.
Kaldı ki maç devam ederken kural değiştirilme olasılığı varken, kimse oyuna katılmaz.***
Peki, cüzdanımız kadar "sinirimize" de dokunan ve Cumhuriyet
çocuklarının aklına, Afyoncu'nun anlattığı Osmanlı'nın nihai çözümlerini
düşüren soruna karşı bugünden yarına
bir çözüm var mı?
Gerçekçi olalım, yok!
Zira fiyat üzerine her müdahale "gölge ekonomiyi
" yani karaborsacılığı
doğurur.
Uzun vadede tek çözüm de üretimi artırmaktır
. Çünkü yaz sıcağında beş karpuza
ihtiyaç duyan piyasadaki ateşi
en az on karpuz
söndürür.
Ama tüm bu söylediklerimiz, ABD'nin 2008 krizine müdahalesi
ve ekonomik savaşla
dünya piyasalarının serbestliğine "halel geldiği
" gerçeğini görmezden gelmemizi gerektirmiyor.
Ve kuşkusuz her savaşın bir de psikolojik cephesi
var.