Son ekonomik türbülansla ilgili tartışmalarda Merkez Bankası'nın bağımsızlığına dair eleştirilerin öne çıktığını görüyoruz.

Trump'ın açıkça ilan ettiği ekonomik savaştan, ambargoyu aratmayan ek vergilerden, küresel savaş pozisyonundan, Çin'in dünya piyasalarını manipüle etmesinden falan bahsedilmiyor.

Varsa yoksa MB başkanının ülkenin Cumhurbaşkanını ziyaretini sanki demokrasinin yasak aşkı gibi anlatan bir "Saray" edebiyatı!

Ne yapsınlar, "bağımsızlığı" ancak ulusal yönetimlerle "uyumsuzluk" olursa algılayabiliyorlar. Eğitimleri bunun üzerine, öyle kodlanmışlar.

Küresel ekonomiyi, "kural dışı" politikadan bağımsız bir nesne olarak sunan bu steril bakış açısına göre MB'nin bağımsızlığının göstergesi net...

Ülkelerin ulusal ekonomi programları, ABD'nin Merkez Bankası işlevi gören FED politikalarıyla çelişince sesini yükseltmesi.

Yani ideal olan... Kendi hükümetinden bağımsız ama batı ve gelişmekte olan ülkelerin piyasalarını, bankacılığını kontrol altında tutan FED ve bileşenlerine biat etmiş bir "merkez bankacılığı."

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