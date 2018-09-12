Devletin kurucu partisi CHP 95. yaşına hizip tartışmalarıyla girdi. CHP'nin iktidarda olduğu tek parti rejiminde kurulan devletin resmi gazetesi Cumhuriyet'te de durum farklı değil.

Gazeteyi FETÖ'nün trol gazetesi haline getiren firari Can Dündar ve ekibi tasfiye edildi. Dündar yönetiminin tasfiye ettiği ulusalcı isimler de yerlerine geri döndüler.

Ulusalcı yeni yönetim "Atatürk Cumhuriyet'e geri döndü" diyerek gidenleri aforoz ederken, gönderilenler de gelenleri "hükümet yandaşı, aşırı milliyetçiler" diye küçümsüyor.

Kuşkusuz, FETÖ'nün afişe olmuş medyasının kapatılmasıyla eşzamanlı olarak Pensilvanya'ya bağlanan Cumhuriyet'e içeriden müdahale edilmesi olumlu.

Zira Savcı Selim Kiraz'ı katleden teröristler için manşetten gerekçe üretecek hale gelen, bel altına inen bir yayının gazetecilikle bağı kaldığını iddia etmek zor.

***

***

Ne var ki, Cumhuriyet'in rotasından sapmadığı dönemlerde de ilerlediği mecra hiçbir zaman "sivil" değildi. Ta kuruluşundan beri, daimaaskeri-sivil elitinyüzdü gazete.İlk yıllardadüzen Cumhuriyet,Avrupa'da yükselenyakıncaBir anda "" manşetleri atmaya başladı... Hatta ülkedeki baskıdan ötürü yurtdışına kaçan komünist'in resmini ilk sayfasına basıp altına "" bile yazdı.Ne var ki, çok partili hayat geçince üst üste seçilmeye başlayan Demokrat Parti'yi devirmek içinNâzım'ı ilk "memleket şairi" ilan edenler de onlardı.Hiçbir askeri darbeden uzak kalamadılar... Hatta 12 Mart sürecinde olduğu gibi kimi zaman" bile yargılandı.Eski çamlar bardak oldu demeyin... Gazetenin 28 Şubat'taki, e-muhtıra dönemindeki tavrı farklı mıydı?sloganıolan "bidonkafalı adam"türünden klişeler bugün yönetimegelen kafanın eseri değil mi?Evet, çocukluğumda evimize giren tek gazete olan Cumhuriyet'e bugünden bakınca benim gördüğüm kısa film bu.Dolayısıyla gazetedeki değişimiya daaçısından birolarak yorumlayan arkadaşların coşkusuna katılmıyorum.Çünkügalebe çaldığı söylenen kuruluş ilkelerinin, gelişine alkış tutulanbu saydığımız kavramlara sadık kalmak gibi bir derdi hiç olmadı... Henüz bir özeleştiri verilmediği için de umutlu olmamız için ortada neden yok.Bu aradavesayetçilertasfiye ederken istifalar da sürüyor. Onlardan biri de 1991'de gazetede "" yapılırken isyan bayrağı açan rahmetli'nun oğluGiden diğer yazarlar yeni yönetime açıkça tavır koyarken Mumcu ayrılığını tam da bugüne denk gelengerekçelendirdi.Bence başka bir sebebi olamaz. Zira eskileriyle olduğu gibi��alışabilirdi kendisi.