Taktik hep aynı... ABD'nin nedense üçte ikisi yurtdışında olan "ulusal para biriminin" değerini manipüle edip yükseltmek. Ardından da yüksek kur baskısına alınan ülkeleri faiz artırımına mecbur bırakmak!***
Nasıl olsa dünya piyasalarını domine eden ulusal bankaları FED olmasa da dünyadaki merkez bankaları siyasi iktidarlardan bağımsız olmak zorunda!
Bizde de bu "kırk katır mı kırk satır mı" dayatması pek revaçta.
Sanki yıllardır öyle yapmıyormuşuz gibi... Bağımsızlık adı altında, ulusal siyasi program ve hedeflerle ters düşen para politikaları ekonomimizi kırılganlıktan kurtarmış gibi hâlâ aynı çözümde ısrar ediliyor.
ABD'deki sistemi ayakta tutan dolar silahının bekası uğruna dillere pelesenk olan "ekonomik amentülerden" farklı bir yol önerene de "cahil" gözüyle bakılıyor.
Oysa mantıksız olan ve dünya üzerindeki refahı adaletsiz bir şekilde "kuzeyin" lehine
dağıtan bu sistemin çuvalladığı ortada.
"İdeal" olarak sundukları dünya ekonomik nizamında,
aralarında özel bir banka olan FED
'in hissedarlarının da
bulunduğu küçük bir azınlık dışında herkes
sömürülüyor. Milyarlar açlık sınırında.
Ama kimilerine göre suç asla
, küresel yoksulluğu doğuran ve az gelişmişliği sürekli
kılan bu paradigmada değil...
Mesul olan mesela, iki bağımsız devletin aralarında ticaret yaparken illa ki üçüncü bir ülkenin
, ABD'nin para birimini kullanmak zorunda olmasını saçma bulanlar... (Bu arada aramıza Jean Claude Juncker
de katıldı.)
Ya da psikolojik baskı altına alınarak faiz
leri 6.25
puan artıran Merkez Bankası'nı eleştirenler. Mevduat faizlerinin yüzde 25'lerde
olduğu bir ülkede kim niye yatırım yapsın
diye sorup geleceğimiz adına kaygılananlar.***
Ama ABD haydutlukla dünyayı soyarken ona erketelik (gözcülük) yapan "ekonomiklerin" işi kolay. Siyaseten doğruculuk tekellerinde. Üzerinde hiçbir sorumluluk yok. Merkez medyaya
ve tüm kültür endüstrisine, iş dünyasına
, akademiye
bir örümcek ağı
gibi yayılmışlar.
Aka kara, karaya ak deme meşruiyetleri var
. Kalkınmakta olana, büyüyene yıkılmış, batana ise başarmış
muamelesi
çekebiliyorlar.
Mesela mı?
Faizlerin yüzde 4'lerde olduğu, ihracatın rekor kırdığı, MB dolar rezervinin tavan yaptığı 2013'te Türkiye
batıyor yaygarasıyla halkı sokağa dökmüşlerdi... Şimdi de borcu
gayrı safi milli hasılasının iki katı
olan, bir raptiyesi bile kalmayan,
son limanları Pire'yi de Çinlilere satan Yunanistan
'ın "başarı öyküsünü
" konuşuyorlar.
"Battı denen Yunanistan
ekonomik krizi nasıl atlattı?
Aleksis Çipras anlatıyor.
" Allah seni davul etsin
emi,
Euronews!
"Olsun yine de davulun sesi uzaktan hoş
geliyor ama" diyorsanız, o da sizin
bileceğiniz iş tabii ki.