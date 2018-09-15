Taktik hep aynı... ABD'nin nedense üçte ikisi yurtdışında olan "ulusal para biriminin" değerini manipüle edip yükseltmek. Ardından da yüksek kur baskısına alınan ülkeleri faiz artırımına mecbur bırakmak!

Nasıl olsa dünya piyasalarını domine eden ulusal bankaları FED olmasa da dünyadaki merkez bankaları siyasi iktidarlardan bağımsız olmak zorunda!

Bizde de bu "kırk katır mı kırk satır mı" dayatması pek revaçta.

Sanki yıllardır öyle yapmıyormuşuz gibi... Bağımsızlık adı altında, ulusal siyasi program ve hedeflerle ters düşen para politikaları ekonomimizi kırılganlıktan kurtarmış gibi hâlâ aynı çözümde ısrar ediliyor.

ABD'deki sistemi ayakta tutan dolar silahının bekası uğruna dillere pelesenk olan "ekonomik amentülerden" farklı bir yol önerene de "cahil" gözüyle bakılıyor.

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