Dün namı diğer Karanlık Oda'da Amberin Zaman'ın ABD'de seyahat ederken biletine "ssss" kodu düşüldüğüne dair bir haber vardı.

Biletinin resmini çekip Twitter'a koyan Hanımefendi şöyle yakınıyordu:

"ABD'de seyahat ederken bu SSSS kodu uçuş kartınızda gözüküyorsa hazırlıklı olun ek güvenlik taramasından geçiriliyorsunuz. Onur kırıcı ama sakin kalmaya çalışın. Ya sabır çekin. Bunlar da geçer yahu..."

Bir anda "İslami gençlik" terminolojisine sarılan Amberin Hanım gibi söylersek, Vah vah vah ve de Allah Allah Allah...

Neden acaba Sayın Zaman? Bu Amerikalılar nasıl olur da, sırf Türk pasaportu taşıyor (sanırım) diye sizin gibi "medeni" bir insana Türk vatandaşı muamelesi çekebilirler.

Sizin de altını çizdiğiniz gibi onur kırıcı bu tutum altında derin bir önyargı olmalı değil mi?

Var tabii! Anlatayım.

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