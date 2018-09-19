Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı 7 Eylül'deki Tahran Zirvesi'nin ardından "Astana masası dağıldı" yorumları yapılmıştı.

Ne var ki hafta başında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin arasında gerçekleştirilen Soçi Zirvesi'nden çıkan sonuç bu aşırı yorumları boşa çıkardı.

Çünkü görüşmeden, sınırımızın hemen yanı başındaki İdlib'de kontrolün Türkiye ve Rusya tarafından sağlanması kararı çıktı.

Bir taşla vurduğumuz kuşlara bakalım:

3.5 milyon insanın sığındığı kentte sivil ölümlerinin önüne geçildi.

Türkiye'de yeni ekonomik ve sosyal sorunlara neden olacak bir göç dalgası engellendi.

Nusra gibi, kime çalıştıkları, yüzlerine taktıkları İslamcı maskesi kadar net olmayan radikal terör unsurlarının bölgeden tasfiye edilmesinin yolu açıldı.

Türkiye sınırı ile Suriye'nin kuzeyi arasındaki tampon tahkim edildi.

Güvenilmez bir aktör olan İran, Suriye'deki çözüm sürecinde bir adım ötede bırakıldı.

Türkiye bölgesel sorunların çözümünde oyuncu kurucu küresel bir aktör olduğunu ve batı-doğu bloku arasındaki denge rolünü gösterdi.

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