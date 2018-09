Türkiye Burjuvazisinin Mahallesi olan Boğaz'daki yalılardan 60'ı satılıkmış.

"Yeni zenginler, Katarlılar alıyormuş" dedikoduları şimdiden başladı bile.

Muhtemelen bu hareketliliği, Şerif Mardin'in çevrenin merkeze tazyiki tezi ile açıklayıp "oh" çeken de olacaktır...

"Sermaye el değiştiriyor, ayaklar baş oluyor" diyerek küçümseyen, kaygılanan da...

Bense, ne zaman söz, her baktığımda büyülendiğim Boğaz'a gelse, aynı hikâyeyi hatırlayıp tebessüm ediyorum. Size de anlatayım.

Rivayet odur ki, Rusya'da Bolşeviklerin Ekim Devrimi'nin ardından gemilere doluşup ülkeden kaçan "beyazların" İstanbul Boğazı'ndan geçerken kafaları karışırmış...

Bizim boğaz yalılarının ihtişamını görüp "ulen biz de kendimizi burjuva sanıyorduk, meğer bozkırda sosyetecilik oynuyormuşuz" diyerek söylenirlermiş...

Hatta içlerinde "kahrolsun kapitalizm" diye slogan atıp geri dönen ve Komünist devrime nefer yazılan "burjuvalar" bile olmuş.

***

***

Tamam, ben de sizler gibi, bu anekdotu ilk duyduğumdaya da liberaldiye şüphe etmedim değil...Ama ülkemdeki "beyazların" son yıllarda çektikleri "" bakınca neden gerçek olmasın diye düşünüyorum.Zira bizimda istemedikleri bir iktidar sivil devrimyaparken geleceklerini batıda görüyorlar.Pek çoğu çocuğunu dışarıda doğurupalmanın peşinde...Kimi ise soy kütüğünde bir "ecnebi" bulup kapağı dışarıya atmak için hummalı bir kazıda...ise, emeklilik planları için milyon dolarlık emlaklarını uzaklarda aldılar bile...Evet, evet," dışarıya "yatırma" durumları.Merak ediyorum...Sizce, malı mülkü satıp "dışarıda" bir hayatı seçen bizimkilerin,(Beyaz Rus değil, karışmasın lütfen) gibi,görüp memleketlerine dönmeleri ne kadar sürer?Elbette herkes tercihinde özgür.Sermaye özgür. İsteyen istediği yerde yaşamayı seçer,Ama kimse deırkını, sınıfını, kültürünü önümüzekoyup üstünlük taslamasın... Hepi topu30-40 yıl önce "göçtü" diye komşusunaarsa sahibi pozu kesmesin.Çünkü bu ülkedeğil, gönlü burada olanın,Gelen hoş gelir.