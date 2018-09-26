Türkiye Burjuvazisinin Mahallesi olan Boğaz'daki yalılardan 60'ı satılıkmış.***
"Yeni zenginler, Katarlılar alıyormuş" dedikoduları şimdiden başladı bile.
Muhtemelen bu hareketliliği, Şerif Mardin'in çevrenin merkeze tazyiki tezi ile açıklayıp "oh" çeken de olacaktır...
"Sermaye el değiştiriyor, ayaklar baş oluyor" diyerek küçümseyen, kaygılanan da...
Bense, ne zaman söz, her baktığımda büyülendiğim Boğaz'a gelse, aynı hikâyeyi hatırlayıp tebessüm ediyorum. Size de anlatayım.
Rivayet odur ki, Rusya'da Bolşeviklerin Ekim Devrimi'nin ardından gemilere doluşup ülkeden kaçan "beyazların" İstanbul Boğazı'ndan geçerken kafaları karışırmış...
Bizim boğaz yalılarının ihtişamını görüp "ulen biz de kendimizi burjuva sanıyorduk, meğer bozkırda sosyetecilik oynuyormuşuz" diyerek söylenirlermiş...
Hatta içlerinde "kahrolsun kapitalizm" diye slogan atıp geri dönen ve Komünist devrime nefer yazılan "burjuvalar" bile olmuş.
Tamam, ben de sizler gibi, bu anekdotu ilk duyduğumda Sovyet propagandasının bir ürünü
ya da liberal fıkrası
diye şüphe etmedim değil...
Ama ülkemdeki "beyazların" son yıllarda çektikleri "sıkıntılara
" bakınca neden gerçek olmasın diye düşünüyorum.
Zira bizim kendince beyazlarımız
da istemedikleri bir iktidar sivil devrim
yaparken geleceklerini batıda görüyorlar.
Pek çoğu çocuğunu dışarıda doğurup bir batı pasaportu
almanın peşinde...
Kimi ise soy kütüğünde bir "ecnebi" bulup kapağı dışarıya atmak için hummalı bir kazıda... Bu topraklarda daha zengin olanları
ise, emeklilik planları için milyon dolarlık emlaklarını uzaklarda aldılar bile...
Evet, evet, içeride "yapılandırıp
" dışarıya "yatırma" durumları.***
Merak ediyorum...
Sizce, malı mülkü satıp "dışarıda" bir hayatı seçen bizimkilerin, Rus beyazlar
(Beyaz Rus değil, karışmasın lütfen) gibi, yaban ellerdeki burjuvaları
görüp memleketlerine dönmeleri ne kadar sürer?
Elbette herkes tercihinde özgür.
Sermaye özgür. İsteyen istediği yerde yaşamayı seçer, paşa gönlü bilir
.
Ama kimse de geleceğini bu topraklarda gören yeni sermayenin
ırkını, sınıfını, kültürünü önümüze
koyup üstünlük taslamasın... Hepi topu
30-40 yıl önce "göçtü" diye komşusuna
arsa sahibi pozu kesmesin.
Çünkü bu ülke kazığı çakılının
değil, gönlü burada olanın, üzerinde yaşayanların
.
Gelen hoş gelir.