Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın New York'tan Almanya'ya geçtiği saatlerde EURO 2024'ten haber geldi.

Karara göre altı yıl sonraki Avrupa Futbol Şampiyonası'na Almanya ev sahipliği yapacak.

Karar tabii ki, "bu kez olacak galiba" diye düşünen Türk kamuoyunu hayal kırıklığına uğrattı.

Haklılar da. Bir yanda, 9 şehir 10 süper statla, turizm potansiyeliyle ve organizasyona sağlayacağı ekonomik avantajlarla kapsamlı bir plan sunan heyecanlı Türkiye... Diğer tarafta takımlarının bile bu organizasyonu istemediği Almanya.

Üstelik bugüne değin değerlendirmelerinde politik kriterlere girmeyen UEFA'nın bu kez "Türkiye'nin insan hakları aksiyon planı eksikti" türünden gerekçeler üretmesi de dikkatlerden kaçmıyor.

Zira insanlar, Almanya'da, Mesut Özil gibi Türk kökenli futbolculara yapılan ırkçı linçi hatırlıyorlar.

Demek ki yabancı sporculara yönelik Almanya'nın "ırkçı aksiyonu", Özil'in milli takımında oynadığı ülkede değil de Londra'da yaşaması UEFA'ya göre sorun değilmiş diyorlar.

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