Yazın doların yükselişe geçtiği günlerde Türkiye'nin tatil beldeleri dolup taşıyordu.

Yerli turist akınıyla lağımları patlayan belediyelerin "Gelmeyin" çağrılarına şahit olduk.

Bodrum'da, 3-4 bin TL'den aşağı çıkmayacağınız balık lokantalarının önündeki kuyrukları anlatıp "bu nasıl kriz" diye sorduğumuzda "insanlar son kez tatil yapıyorlar" diyorlardı.

Dün büyük bir alışveriş mağazasında o "son bir kez" tatil yaptıkları söylenenleri gördüm. Bu kez de "son alışverişlerini" yapıyor olmalıydılar. Kasalardaki yığılmayı anlatamam!

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Evet,dediğiniz şey,, geldi mi,, diyetartışılacak bir heyula değil.mutlaka hissedeceğiniz somutbir vaka.dikilip insanlarıbeşer beşer içeri aldığı,yasak olduğu Venezüella'daolduğu gibi varlığını hiç gizlemeyenbir olgu.Dolayısıylaülkenin birerilgili gerçekleri söylemekleyapmakarasında bir fark var. Çünkü"kriz"olan bir nesne.Peki, bir insan niye felaket tellallığı yapar?, iktidarın yönetemediği iddiasına zemin bulmuştur,Aldığı maaşlageçinen asgari ücretli, dar gelirli vatandaşın yerden göğe kadar haklı olduğu yakınmalar da zaten bu sınıfa sokulamaz.Geriye bir ihtimal kalıyor, o da. O nasıl mı oluyor? Sanırım şöyle:Dolar türbülansının ilk günlerinde ". Bırakılsaydı bunlar olmazdı" diyen bir tanıdığım Erdoğan'ın ABD ziyareti sırasında aradı.Yine telaşlıydı. "" dedi. Ve benden yardım istercesine ekledi:"İyi ya," dedim.Cevabı kısa oldu, "de..."demedim tabii. Üzüntüsü ona yeterdi.