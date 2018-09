Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler ve Almanya temasları Türkiye için hayati önemdeydi.

Birincisi, Türkiye net bir şekilde "ne Doğu ne Batı bloku" tavrını ortaya koydu. Son dönemde ses getiren bölgesel işbirliklerini ve ticareti "duygusal" değil rasyonel bir zeminde yürüttüğünü gösterdi. Ülkenin "denge" konumunu pekiştirdi.

Erdoğan'ın bu hamlesinin, siyasetten ekonomiye kadar pek çok alanda olumlu etkileri hissedilecektir.

Bir de Türkiye'nin her masada elini güçlendirecek bu gündemin içine kıl gibi düşenler var tabii. Bugün pazar, gelin biraz onları konuşalım.

***

***

Can Dündar, bu,bulandıranların öndegideni. FETÖ'cülerin 15Temmuz'da son mermilerinide yakmalarınınardından o da çaresizAlmanya'ya sığındı.Dündar'ın, Cumhuriyet'in FETÖ'nün bir trol gazetesi haline dönüştürülmesindeki rolünden falan bahsetmeyeceğim.bile her şeyi tek tek anlattılar.Ama bu arkadaşın Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Almanya temasındaki performansıolduğu için mutlaka konuşulmalı.Zira insan,ne ara bukadar keskinleştiğini, merkezle arasındakiköprüleri attığını, kendinedönüştüğünüanlamakta zorlanıyor.Öyle ya, Erdoğan'ın basın toplantısınaolarak girmeye kalksa şaşırmayacağımız Can Dündar, düne kadarmanşetlerine konu olan bir karakterdi.Ülkede işler pek yolunda gitmese de ohitap edentarzı yazılarıyla, Sunay Akın'dan hallice şiirsel diliyle "susamuru" gibi yuvarlanıp gidiyordu. Büyük, büyük kanaldavardı. "Dividili" kitapları Doğan Kitap'tan çıkıyordu.bulaşmadan, oaramızda mırıldanıp geziyor, Cem Yılmaz'ı falan programına konuk alıp, sanatçıya" dedirtecek fıkralar anlatıyordu.Derken işleri bozuldu Can'ın. Muslukları kesildi. O da Ferrari'sini satan bilge misali,oldu.Medyada, Can Dündar'ıngidişlerini gördüğümüzarkadaşları, keşke bu trajediyigörebilseler.