Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler ve Almanya temasları Türkiye için hayati önemdeydi.***
Birincisi, Türkiye net bir şekilde "ne Doğu ne Batı bloku" tavrını ortaya koydu. Son dönemde ses getiren bölgesel işbirliklerini ve ticareti "duygusal" değil rasyonel bir zeminde yürüttüğünü gösterdi. Ülkenin "denge" konumunu pekiştirdi.
Erdoğan'ın bu hamlesinin, siyasetten ekonomiye kadar pek çok alanda olumlu etkileri hissedilecektir.
Bir de Türkiye'nin her masada elini güçlendirecek bu gündemin içine kıl gibi düşenler var tabii. Bugün pazar, gelin biraz onları konuşalım.
Can Dündar, bu, küçük olsalar da mide
bulandıranların önde
gideni. FETÖ'cülerin 15
Temmuz'da son mermilerini
de yakmalarının
ardından o da çaresiz
Almanya'ya sığındı.
Dündar'ın, Cumhuriyet'in FETÖ'nün bir trol gazetesi haline dönüştürülmesindeki rolünden falan bahsetmeyeceğim. Gazetesindeki kendi arkadaşları
bile her şeyi tek tek anlattılar.
Ama bu arkadaşın Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Almanya temasındaki performansı ibretlik
olduğu için mutlaka konuşulmalı.
Zira insan, Dündar'da vücut bulan bu tipolojinin
ne ara bu
kadar keskinleştiğini, merkezle arasındaki
köprüleri attığını, kendine jilet atan tinerciye
dönüştüğünü
anlamakta zorlanıyor.***
Öyle ya, Erdoğan'ın basın toplantısına canlı bomba
olarak girmeye kalksa şaşırmayacağımız Can Dündar, düne kadar "can boğazdan gelir"
manşetlerine konu olan bir karakterdi.
Ülkede işler pek yolunda gitmese de o kaşamaklarıyla
, liselilere
hitap eden Tuna Kiremitçi
tarzı yazılarıyla, Sunay Akın'dan hallice şiirsel diliyle "susamuru" gibi yuvarlanıp gidiyordu. Büyük gazetede köşesi
, büyük kanalda programı
vardı. "Dividili" kitapları Doğan Kitap'tan çıkıyordu. Etliye sütlüye
bulaşmadan, o hissiz gülümseyişiyle
aramızda mırıldanıp geziyor, Cem Yılmaz'ı falan programına konuk alıp, sanatçıya "bitti mi
" dedirtecek fıkralar anlatıyordu.
Derken işleri bozuldu Can'ın. Muslukları kesildi. O da Ferrari'sini satan bilge misali, ODTÜ ormanlarının yanı başındaki lüks villasını satıp başımıza devrimci
oldu.
Medyada, Can Dündar'ın bir anda yuvarlandığı çukura doğru
gidişlerini gördüğümüz
arkadaşları, keşke bu trajediyi
görebilseler.