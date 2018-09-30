Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Melih Altınok > Bu tipler ne ara...
MELİH ALTINOK
30 Eylül 2018, Pazar MELİH ALTINOK

Bu tipler ne ara...

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler ve Almanya temasları Türkiye için hayati önemdeydi.
Birincisi, Türkiye net bir şekilde "ne Doğu ne Batı bloku" tavrını ortaya koydu. Son dönemde ses getiren bölgesel işbirliklerini ve ticareti "duygusal" değil rasyonel bir zeminde yürüttüğünü gösterdi. Ülkenin "denge" konumunu pekiştirdi.
Erdoğan'ın bu hamlesinin, siyasetten ekonomiye kadar pek çok alanda olumlu etkileri hissedilecektir.
Bir de Türkiye'nin her masada elini güçlendirecek bu gündemin içine kıl gibi düşenler var tabii. Bugün pazar, gelin biraz onları konuşalım.

***
Can Dündar, bu, küçük olsalar da mide bulandıranların önde gideni. FETÖ'cülerin 15 Temmuz'da son mermilerini de yakmalarının ardından o da çaresiz Almanya'ya sığındı.
Dündar'ın, Cumhuriyet'in FETÖ'nün bir trol gazetesi haline dönüştürülmesindeki rolünden falan bahsetmeyeceğim. Gazetesindeki kendi arkadaşları bile her şeyi tek tek anlattılar.
Ama bu arkadaşın Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Almanya temasındaki performansı ibretlik olduğu için mutlaka konuşulmalı.
Zira insan, Dündar'da vücut bulan bu tipolojinin ne ara bu kadar keskinleştiğini, merkezle arasındaki köprüleri attığını, kendine jilet atan tinerciye dönüştüğünü anlamakta zorlanıyor.
***
Öyle ya, Erdoğan'ın basın toplantısına canlı bomba olarak girmeye kalksa şaşırmayacağımız Can Dündar, düne kadar "can boğazdan gelir" manşetlerine konu olan bir karakterdi.
Ülkede işler pek yolunda gitmese de o kaşamaklarıyla, liselilere hitap eden Tuna Kiremitçi tarzı yazılarıyla, Sunay Akın'dan hallice şiirsel diliyle "susamuru" gibi yuvarlanıp gidiyordu. Büyük gazetede köşesi, büyük kanalda programı vardı. "Dividili" kitapları Doğan Kitap'tan çıkıyordu.
Etliye sütlüye bulaşmadan, o hissiz gülümseyişiyle aramızda mırıldanıp geziyor, Cem Yılmaz'ı falan programına konuk alıp, sanatçıya "bitti mi" dedirtecek fıkralar anlatıyordu.
Derken işleri bozuldu Can'ın. Muslukları kesildi. O da Ferrari'sini satan bilge misali, ODTÜ ormanlarının yanı başındaki lüks villasını satıp başımıza devrimci oldu.
Medyada, Can Dündar'ın bir anda yuvarlandığı çukura doğru gidişlerini gördüğümüz arkadaşları, keşke bu trajediyi görebilseler.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN