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Başkan Erdoğan'dan gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili flaş açıklama

Başkan , gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği'ne gitmesinden sonra kendisinden henüz haber alınamamasıyla ilgili açıklama yaptı. Erdoğan açıklamasında, " olarak bu işin takibindeyim. Büyükelçiliğe giriş çıkışlar hepsi inceleniyor. Adalet Bakanlığı bağımsız bir çalışma yapıyor" dedi.

Giriş Tarihi: 7.10.2018 16:02 Güncelleme Tarihi: 7.10.2018 16:11
Başkan Erdoğan'dan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili flaş açıklama

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Başkan Erdoğan'dan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili flaş açıklama
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