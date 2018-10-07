Başkan Erdoğan'dan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili flaş açıklama
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği'ne gitmesinden sonra kendisinden henüz haber alınamamasıyla ilgili açıklama yaptı. Erdoğan açıklamasında, "Cumhurbaşkanı olarak bu işin takibindeyim. Büyükelçiliğe giriş çıkışlar hepsi inceleniyor. Adalet Bakanlığı bağımsız bir çalışma yapıyor" dedi.
Giriş Tarihi: 7.10.2018 16:02Güncelleme Tarihi: 7.10.2018 16:11