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İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!

İçişleri Bakanlığı, terör örgütlerine ve  devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya irtibatı bulunduğu değerlendirilen 635 sunu görevden uzaklaştırdı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.10.2018 14:05 Güncelleme Tarihi: 11.10.2018 14:14
İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Terör örgütlerine veya Milli Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya irtibatı bulunduğu değerlendirilen 559 Güvenlik su ile kaçakçılık, göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu madde suçları gibi çeşitli suçlara karıştığı değerlendirilen 76 Güvenlik Korucusunun görevlerinde kalmalarının doğurabileceği telafisi imkânsız sonuçlar dikkate alındığında, yürütmekte oldukları görevin hassasiyeti nedeniyle haklarında nihai karar verilene kadar tedbir niteliğinde, 442 sayılı Köy Kanununun 74 ve devamı maddeleri ile 2008/13105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla kabul edilen Yönetmeliğe istinaden Sayın İçişleri Bakanının onayı ile toplam 635 Güvenlik Korucusu görevlerinden uzaklaştırılmıştır.

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İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
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