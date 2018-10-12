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Düğümü konuttakı görüntüler çözecek

Kamera kayıtları, ’nın içinde olduğu değerlendirilen resmi aracın başkonsolosun konutuna gelişini ve o anda yaşanan sıradışı hareketliliği açıkça gösteriyor

KENAN KIRAN
KENAN KIRAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.10.2018
Düğümü konuttakı görüntüler çözecek
Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na 2 Ekim'de girdikten sonra ortadan kaybolan Suudi gazeteci olayında düğümü 'nin konutunda yaşanan gelişmeler çözecek.

1 KİLOMETRE ÖTEDEKİ KONUTA...
Olay gününe ait güvenlik kamerası görüntülerinde, Kaşıkçı'nın 13.14.36'da başkonsolosluk binasının girişinde olduğu, 1 saat 54 dakika sonra konsolosluk yerleşkesinden çıkan 2 aracın Başkonsolos Uteybi'nin konutuna gittiği görülüyor.
Görüntülerde iki aracın 15.08'de konsolosluktan çıkış yaptığı, 1 kilometre yakında bulunan Muhammed Uteybi'nin konutuna gelmesinin ardından burada ciddi bir hareketlilik yaşandığı açıkça görülüyor.
34 CC 1865 plakalı Mercedes Vito'nun konsolos konutuna yaklaşmasının ardından konutun önünde bekleyen kişinin cep telefonuyla görüştüğü, bu sırada 4-5 kişinin konsolos konutunun önüne geldiği ve bazı kişilerin konut giriş kapısından içeri girdiği görülüyor. Vito model aracın konutun garajına alınması da dikkat çekiyor.
En başından beri, Cemal Kaşıkçı'nın söz konusu araçta olabileceği iddia ediliyor. Söz konusu görüntüler ışığında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada olayı çözecek en önemli bilgilerin, Başkonsolos Muhammed Uteybi'nin konutunda yaşananlar olduğu değerlendiriliyor. Türk güvenlik güçlerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında, konsolosluk binası kadar konsolos konutunda yapılacak bir incelemenin, olaya ışık tutacağı değerlendiriliyor.
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Düğümü konuttakı görüntüler çözecek
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