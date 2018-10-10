Cemal Kaşıkçı olayından çarpıcı detaylar

KAŞIKÇI OLAYINDA TRUMP'IN ETKİSİ NE?

Cemal Kaşıkçı Suudi yönetimine sert muhalefet eden bir gazeteci değildi. Asıl olarak Trump'ın Suudi Arabistan üzerindeki etkisini eleştiriyordu. ABD'de zaman zaman Trump'ın da tepki gösterdiği gazetelerden biri olan Washington Post'ta yazıyordu. Trump'ın Suudi yönetimiyle arası iyi ama son dönemde Aramco üzerinden bazı görüş ayrılıkları oldu ve Trump son bir ayda Kral Selman'ı petrol fiyatlarını düşürmesi konusunda 3 kez tehdit diliyle uyardı. Trump'ın Kral Selman'a yönelik tehditleriyle Kaşıkçı krizinin patlak vermesi arasında dikkat çekici bir zamanlama var. Çünkü tam bu tehditlerin hemen ardından Kaşıkçı ortadan kayboldu.