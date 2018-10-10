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olayından çarpıcı detaylar

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Giriş Tarihi: 10.10.2018 19:52 Güncelleme Tarihi: 10.10.2018 19:59
Cemal Kaşıkçı olayından çarpıcı detaylar

ARAP DÜNYASINDA TANSİYON YÜKSEK

Suudi gazeteci 'nın ortadan kaybolması üzerine oklar 'a çevrildi. Batı'nın bilhassa da 'nin Riyad yönetimine yönelik sert tepkileri var. Arap dünyasında özellikle 'la Suudi Arabistan arasındaki tansiyon da bu gelişmeyle birlikte doruğa çıkmış durumda. İki ülkenin medya organlarında da karşılıklı yayınlarla tırmanan bir kriz ortamı var. Kaşıkçı meselesinde krizin tarafları kimler, kim neyle suçlanıyor, bu krizden kimler neyin hesabını yapıyor, Taha Dağlı sabah.com.tr için yanıtladı.

Cemal Kaşıkçı olayından çarpıcı detaylar

SUUDİ ARABİSTAN KAŞIKÇI İÇİN NE DİYOR?

Riyad yönetimine göre 2 Ekim'de başkonsolosluğa giren 'nın başına hiçbir şey gelmedi. Oysa Kaşıkçı binaya girdikten sonra bir daha görülmüyor. Buna rağmen Riyad ısrarla suçlamaları reddediyor. Ama bir izahat getiremiyorlar. bu krizin merkezli olduğunu iddia ediyor, Katar tarafından hedef olduklarını söylüyorlar.

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Cemal Kaşıkçı olayından çarpıcı detaylar

SUUDİ ARABİSTAN'IN KARŞISINDA KİMLER VAR?

ile uzun süredir krizde olan iki ülke. Kaşıkçı meselesi bu krizi daha da tırmandırdı. Katar'la birlikte Suudi Arabistan'ın daha önce hedef aldığı Yemen'deki, Mısır'daki, Tunus'taki, Suriye'deki Müslüman kardeşler ve onlara yakın gruplar da 'ya sahip çıkıyorlar ve Suudi Arabistan'ın bu konuda hesap vermesini talep ediyorlar. Oysa Suudi Arabistan Kralı Selman tahta çıktıktan sonra Müslüman Kardeşler ve Hamas'la ilişki içerisine girmiş, ama sonrasında BAE'nin müdahalesiyle ihvan yeniden hedef tahtasına oturtulmuştu.

Cemal Kaşıkçı olayından çarpıcı detaylar

KATAR-SUUD MEDYA ÜZERİNDEN ÇATIŞMA HALİNDE Mİ?

kanalı Al Arabiya ile merkezli El Cezire televizyonlarında ana gündem maddesi Kaşıkçı. Katar televizyonu El Cezire yayınlarında Suudi Arabistan'ı suçlarken, Suudi kanalı Al Arabiya hem Katar'a karşı suçlamalar yöneltiyor hem de Kaşıkçı meselesinde Riyad'ın masum olduğunu iddia ediyor.

Cemal Kaşıkçı olayından çarpıcı detaylar

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN İKİ ÜLKE ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

'ın El Cezire'si ile Suudilerin Al Arabiya televizyonlarının yayınlarını son günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları üzerine inşa ettiğini görüyoruz. Erdoğan "Kaşıkçı'nın başkonsolosluğa girerken görüntüsü var, çıkışı yok" deyip 'ın bu meseleye izahat getirmesini istemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri El Cezire ve ona bağlı yayın organlarında gün boyu klipler halinde defalarca yayınlandı. Erdoğan ayrıca Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü doğrulamamıştı. Suudi televizyonu Al Arabiya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerini yayınlarında ana başlık olarak kullandı ve "Kaşıkçı öldürülmedi" tezlerine Erdoğan'ın açıklamalarından destek bulmaya çalıştı.

Cemal Kaşıkçı olayından çarpıcı detaylar

KAŞIKÇI OLAYINDA TRUMP'IN ETKİSİ NE?

Suudi yönetimine sert muhalefet eden bir gazeteci değildi. Asıl olarak Trump'ın üzerindeki etkisini eleştiriyordu. 'de zaman zaman Trump'ın da tepki gösterdiği gazetelerden biri olan Washington Post'ta yazıyordu. Trump'ın Suudi yönetimiyle arası iyi ama son dönemde Aramco üzerinden bazı görüş ayrılıkları oldu ve Trump son bir ayda Kral Selman'ı petrol fiyatlarını düşürmesi konusunda 3 kez tehdit diliyle uyardı. Trump'ın Kral Selman'a yönelik tehditleriyle Kaşıkçı krizinin patlak vermesi arasında dikkat çekici bir zamanlama var. Çünkü tam bu tehditlerin hemen ardından Kaşıkçı ortadan kayboldu.

Cemal Kaşıkçı olayından çarpıcı detaylar

KAŞIKÇI'NIN TÜRKİYE İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ NASILDI?

'ye mesafeli bir isim değildi. Türkiye'yi ara sıra eleştiren yazıları da vardı. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Erdoğan'a destek çağrıları yaptı ama, FETÖ ile mücadele konusunda Türkiye'ye tepki gösteren bir makale de yazdı. Türkiye'de yatırımları olan ve veliaht prens Muhammed Bin Selman'ın yolsuzluk operasyonlarında hedef aldığı isimlerin başında gelen Velit Bin Talal da Kaşıkçı'nın patronuydu. Cemal Kaşıkçı'yı genel anlamda menfaatleri çerçevesinde Türkiye ile ilişkileri destekleyen bir isim olarak tanımlayabiliriz.

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