Cemal Kaşıkçı olayından çarpıcı detaylar

SUUDİ ARABİSTAN'IN KARŞISINDA KİMLER VAR?
Katar ile Suudi Arabistan uzun süredir krizde olan iki ülke. Kaşıkçı meselesi bu krizi daha da tırmandırdı. Katar'la birlikte Suudi Arabistan'ın daha önce hedef aldığı Yemen'deki, Mısır'daki, Tunus'taki, Suriye'deki Müslüman kardeşler ve onlara yakın gruplar da Cemal Kaşıkçı'ya sahip çıkıyorlar ve Suudi Arabistan'ın bu konuda hesap vermesini talep ediyorlar. Oysa Suudi Arabistan Kralı Selman tahta çıktıktan sonra Müslüman Kardeşler ve Hamas'la ilişki içerisine girmiş, ama sonrasında BAE'nin müdahalesiyle ihvan yeniden hedef tahtasına oturtulmuştu.