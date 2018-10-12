Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberi: Papaz Brunson mahkemesi bugün başladı! Rahip Brunson davasında ne karar çıkacak?

Son dakika haberi: Papaz Brunson mahkemesi bugün başladı! Rahip Brunson davasında ne karar çıkacak? ABD’li papaz Andrew Craig Brunson, şu sıralar dördüncü kez hakim karşısında. Türkiye ile ABD arasında krize neden olan Papaz Brunson davası ile ilgili son dakika gelişmeleri gelmeye devam ederken mahkeme sonucu da merak konusu. Rahip Brunson sabah saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri ile birlikte davanın 4. duruşmasının görüleceği Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne saat 06.45 sıralarında getirildi. Peki Rahip Brunson mahkemesi ne karar çıkacak?

Giriş Tarihi: 12.10.2018 11:36 Güncelleme Tarihi: 12.10.2018 11:38