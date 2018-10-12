Son dakika haberi: Papaz Brunson mahkemesi bugün başladı! Rahip Brunson davasında ne karar çıkacak?

Hakkında birçok suçlama olan Papaz Brunson'un mahkeme tarihi geldi, çattı. Bu sabah saatlerinde özel harekat polislerinin yoğun güvenlik önlemleri ile beraber ev hapsinde bulunduğu İzmir'deki dairesinden 4. duruşmasının görüleceği Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne getirildi. Rahip Brunson, saat 10:00'da hakim karşısına çıktı. Brunson davası ile ilgili son dakika gelişmeleri gelmeye devam ederken tüm sıcak ayrıntıları buradan takip edebileceksiniz.
Tüm gözlerin bugüne çevrildiği kritik davada Rahip Brunson duruşması 10:00'da başladı. Davanın 4. duruşması İzmir Aliağa ceza infaz kurumları kampüsünde bulunan 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.