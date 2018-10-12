Wpost'a göre ses kayıtlarında Kaşıkçı'nın nasıl işkence edilip öldürüldüğü duyuluyor

Washington Post, "Türkler, ABD yetkililerine ses ve video kayıtlarının Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü kanıtladığını söylediler" dediği haberinde şu bilgilere de yer veriyor:





"Yetkililer, ses kayıplarıyla bir Suudi ekibin Washington Post yorumcusu Cemal Kaşıkçı'yı öldürdüğüne ilişkin en güçlü kanıtlardan bazılarının elde edildiğini söylediler. Bir kişi (Kaşıkçı'nın) nasıl sorguya çekildiğini, işkence edildiğini ve sonra nasıl öldürüldüğünü duyabilirsiniz" dedi.





ABD'li gazete diğer bir haberde ise "iddia edilen cinayetin ışığında şirket yöneticilerinin Suudiler ile aralarında mesafe koyduklarını" belirtirken, diğer bir değerlendirmesinde ABD Başkanı Donald Trump'un Kaşıkçı'ya otoriterliği tercih ettiği eleştirisi yapılıyor.