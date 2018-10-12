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Wpost'a göre ses kayıtlarında Kaşıkçı'nın nasıl işkence edilip öldürüldüğü duyuluyor

İstanbul'daki Suudi Başkonsolosluğuna girdikten sonra kaybolan Suudi gazeteci 'nın yazarı olduğu gazetesi, Kaşıkçı'nın nasıl öldürüldüğünü gösteren ses ve video kayıtlarının olduğunu yazdı.

ANKA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.10.2018 11:02 Güncelleme Tarihi: 12.10.2018 11:20
Wpost'a göre ses kayıtlarında Kaşıkçı'nın nasıl işkence edilip öldürüldüğü duyuluyor

, "Türkler, ABD yetkililerine ses ve video kayıtlarının Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü kanıtladığını söylediler" dediği haberinde şu bilgilere de yer veriyor:



"Yetkililer, ses kayıplarıyla bir Suudi ekibin Washington Post yorumcusu 'yı öldürdüğüne ilişkin en güçlü kanıtlardan bazılarının elde edildiğini söylediler. Bir kişi (Kaşıkçı'nın) nasıl sorguya çekildiğini, işkence edildiğini ve sonra nasıl öldürüldüğünü duyabilirsiniz" dedi.



ABD'li gazete diğer bir haberde ise "iddia edilen cinayetin ışığında şirket yöneticilerinin Suudiler ile aralarında mesafe koyduklarını" belirtirken, diğer bir değerlendirmesinde ABD Başkanı 'un Kaşıkçı'ya otoriterliği tercih ettiği eleştirisi yapılıyor.

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Wpost'a göre ses kayıtlarında Kaşıkçı'nın nasıl işkence edilip öldürüldüğü duyuluyor
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