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30 yıldır en yakınındaydı. Dün tahliye oldu!

’ın 30 yıldır en yakınındaki isimlerden biri olan , Etkin Pişmanlık Yasası’ndan yararlanarak itirafçı oldu. 90 sayfa ifade veren Serdar Dayanak’ın örgütü çökertecek yeni itiraflarda bulunduğu öğrenildi. Dayanık dün F Tipi Cezaevi’nden tahliye edildi.

Giriş Tarihi: 13.10.2018 11:56 Güncelleme Tarihi: 13.10.2018 12:14
30 yıldır en yakınındaydı. Dün tahliye oldu!

90 sayfa itirafta bulunan 1987 yılından bu yana yapılanması içerisinde olduğunu ve büyük miktarda maddi yardımda bulunduğunu söyledi.

ÖRGÜT SEMPATİZANLARININ İMAMIYDIM

30 yıldır Adnan Oktar'ın müridi olduğunu belirten Serdar Dayanık, yapılanmaya maddi yardımda bulunan 1000 kişilik sempatizan grubu yönettiğini anlattı. Anadolu'da ve Avrupa'da faaliyet gösteren bu sempatizan grubun para ve sömürü kaynağı olduğunun altını çizdi.

CİNSEL İSTİSMAR, TEHDİT VE DOLANDIRICILIK SİSTEMİ

Örgüt içerisindeki cinsel istismar, yaşı küçük kız çocukları, turnike sistemi, tehdit, şantaj ve dolandırıcılık konularında çarpıcı itiraflarda bulunan Serdar Dayanık F Tipi Cezaevi'nden tahliye edildi. Serdar Dayanık'ın ardından 3 önemli ismin daha itirafçı olmak için başvuruda bulunduğu öğrenildi.

Adnan Oktar Örgütü'nün villasından son görüntüler

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30 yıldır en yakınındaydı. Dün tahliye oldu!
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