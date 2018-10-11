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Örgütü'nün villasından son görüntüler

DHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 11.10.2018 17:10 Güncelleme Tarihi: 11.10.2018 17:38
Adnan Oktar Örgütü'nün villasından son görüntüler

İstanbul'da geçtiğimiz Temmuz ayında düzenlenen operasyon kapsamında tutuklanan 'ın Kandilli'deki villasında ın büyük bölümü yıkıldı.

Adnan Oktar Örgütü'nün villasından son görüntüler

Villanın 3 ay önce ve bugün havadan çekilen fotoğrafları aradaki farkı ortaya koyuyor.

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Adnan Oktar Örgütü'nün villasından son görüntüler

Yıkım ekipleri geçtiğimiz perşembe villaya gelerek yıkıma başlamıştı.

Adnan Oktar Örgütü'nün villasından son görüntüler

Geçen bir haftalık süre içinde ın büyük bölümünün yıkıldığı görüldü.

Adnan Oktar Örgütü'nün villasından son görüntüler

DHA tarafından havadan fotoğraflanan alanda sadece ana yapının kaldığı görülüyor.

Adnan Oktar Örgütü'nün villasından son görüntüler

Bir iş makinesinin çalışmaya devam ettiği alanda dan geriye moloz yığınları kaldı.

Adnan Oktar Örgütü'nün villasından son görüntüler
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