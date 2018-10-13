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, 'de tehlikeli bir oyun başlatıyor”

Dışişleri Bakanı Sergey , Fransa’da yayın yapan Rusya merkezli bir televizyon kanalına verdiği röportajda konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Lavrov, “, Suriye'de büyük projesiyle tehlikeli bir oyun başlatıyor” dedi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.10.2018 22:50 Güncelleme Tarihi: 13.10.2018 02:06
“ABD, Suriye'de tehlikeli bir oyun başlatıyor”

Dışişleri Bakanı Sergey , Fransa'da yayın yapan Rusya merkezli bir televizyon kanalına röportaj verdi.

"ABD KÜRTLERİ KULLANIYOR"

Lavrov, yaptığı açıklamada 'nin Kürtleri kullandığını söyledi. , Irak ve civarında yaşanan olaylara değinen Lavrov, "ABD bu topraklarda müttefiki olan Kürtleri orada bir yarı devlet kurmak için kullanıyor.

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"ABD'NİN YARI DEVLET KURMA ÇABASI"

ABD yasa dışı bir şekilde yarı devlet kurma çabasına girişti" ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK OYUNLAR OYNANIYOR"

ABD'nin Fırat'ın doğusu için planları olduğunu belirten Lavrov, "Belli ki burada büyük bir devletin prototipini oluşturmaya çalışıyorlar. 'Büyük ' fikri ile birlikte büyük bir oyun oynanmaya çalışılıyor" dedi.

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İDLİB UYARISI

Son dönemde İdlib'te yaşanan gelişmeleri de değerlendiren Lavrov, İdlib mutabakatının geçici olduğunu belirterek, İdlib'in Suriye'de yaşananların son kısmı olduğuna inandığını söyledi.

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“ABD, Suriye'de tehlikeli bir oyun başlatıyor”
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