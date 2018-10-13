“ABD, Suriye'de tehlikeli bir oyun başlatıyor”

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Fransa'da yayın yapan Rusya merkezli bir televizyon kanalına röportaj verdi.

"ABD KÜRTLERİ KULLANIYOR"

Lavrov, yaptığı açıklamada ABD'nin Kürtleri kullandığını söyledi. Suriye, Irak ve civarında yaşanan olaylara değinen Lavrov, "ABD bu topraklarda müttefiki olan Kürtleri orada bir yarı devlet kurmak için kullanıyor.

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"ABD'NİN YARI DEVLET KURMA ÇABASI"

ABD yasa dışı bir şekilde yarı devlet kurma çabasına girişti" ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK OYUNLAR OYNANIYOR"

ABD'nin Fırat'ın doğusu için planları olduğunu belirten Lavrov, "Belli ki burada büyük bir devletin prototipini oluşturmaya çalışıyorlar. 'Büyük Kürdistan' fikri ile birlikte büyük bir oyun oynanmaya çalışılıyor" dedi.

İDLİB UYARISI

Son dönemde İdlib'te yaşanan gelişmeleri de değerlendiren Lavrov, İdlib mutabakatının geçici olduğunu belirterek, İdlib'in Suriye'de yaşananların son kısmı olduğuna inandığını söyledi.