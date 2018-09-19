Soçi sonrası başlayan füze savaşlarının sırrı

Soçi zirvesinde çıkan Türkiye-Rusya anlaşmasının hemen sonrasında yaşanan bu hareketlilik ne anlama geliyor? Taha Dağlı, en çok merak edilen bu soruların cevabını sabah.com.tr için verdi. DÜĞMEYE KİM BASTI? Başkan Erdoğan'ın yoğun diplomatik çabaları sonuç verdi, İdlib'te katliam durduruldu. Soçi'deki anlaşmadan saatler sonra ise Suriye semalarında füze savaşları yaşanmaya başladı. Suriye'de peş peşe patlamalar meydana geldi, üstüne bir de Rus uçağı düşürüldü ve 15 Rus asker öldü. İDLİB'TE 'KATLİAM DURDURULDU' DİYEBİLİR MİYİZ? İdlib'te herkes 'Katliam olmasın' diyordu. Ama bunun için elini taşın altına koyan tek lider Başkan Erdoğan'dı. Erdoğan'ın çabaları sonuç verdi ve İdlib'de haftalardır cevabı merak edilen 'Rejim katliam operasyonunu ne zaman yapacak?' sorusuna somut bir yanıt bulundu. Türkiye'nin çabalarıyla o kanlı operasyon,başlamadan durduruldu. SOÇİ'DEN ÇIKAN SONUÇ KİMİ RAHATSIZ ETTİ? BM, ABD, Almanya, İran memnuniyet açıklaması yaptı. Ancak Soçi'deki zirveden saatler sonra Suriye'de adeta füze savaşları yaşandı. Sonrasında bir de Rus uçağı düşürüldü. Tabi bu durum dikkat çekici. Tam Türkiye ile Rusya önemli bir krize çözüm bulmuşken Rusların hedef alındığı bir dizi olay yaşandı aynı gece.