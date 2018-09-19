Türkiye'nin en iyi haber sitesi

sonrası başlayan füze savaşlarının sırrı

TAHA DAĞLI Dünya galerileri
Giriş Tarihi: 19.09.2018 10:10 Güncelleme Tarihi: 19.09.2018 10:19
  • 1
  • 17
sonrası başlayan füze savaşlarının sırrı
Soçi sonrası başlayan füze savaşlarının sırrı

zirvesinde çıkan Türkiye-Rusya anlaşmasının hemen sonrasında yaşanan bu hareketlilik ne anlama geliyor? Taha Dağlı, en çok merak edilen bu soruların cevabını sabah.com.tr için verdi.

  • 2
  • 17
sonrası başlayan füze savaşlarının sırrı
Soçi sonrası başlayan füze savaşlarının sırrı

DÜĞMEYE KİM BASTI?

Başkan Erdoğan'ın yoğun diplomatik çabaları sonuç verdi, 'te katliam durduruldu. 'deki anlaşmadan saatler sonra ise Suriye semalarında füze savaşları yaşanmaya başladı. Suriye'de peş peşe patlamalar meydana geldi, üstüne bir de Rus uçağı düşürüldü ve 15 Rus asker öldü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 17
sonrası başlayan füze savaşlarının sırrı
Soçi sonrası başlayan füze savaşlarının sırrı

İDLİB'TE 'KATLİAM DURDURULDU' DİYEBİLİR MİYİZ?

'te herkes "Katliam olmasın" diyordu. Ama bunun için elini taşın altına koyan tek lider Başkan Erdoğan'dı.

  • 4
  • 17
sonrası başlayan füze savaşlarının sırrı
Soçi sonrası başlayan füze savaşlarının sırrı

Erdoğan'ın çabaları sonuç verdi ve 'de haftalardır cevabı merak edilen "Rejim katliam operasyonunu ne zaman yapacak?" sorusuna somut bir yanıt bulundu.

  • 5
  • 17
sonrası başlayan füze savaşlarının sırrı
Soçi sonrası başlayan füze savaşlarının sırrı

Türkiye'nin çabalarıyla o kanlı operasyon,başlamadan durduruldu.

  • 6
  • 17
sonrası başlayan füze savaşlarının sırrı
Soçi sonrası başlayan füze savaşlarının sırrı

SOÇİ'DEN ÇIKAN SONUÇ KİMİ RAHATSIZ ETTİ?

BM, ABD, Almanya, İran memnuniyet açıklaması yaptı. Ancak 'deki zirveden saatler sonra Suriye'de adeta füze savaşları yaşandı.

  • 7
  • 17
sonrası başlayan füze savaşlarının sırrı
Soçi sonrası başlayan füze savaşlarının sırrı

Sonrasında bir de Rus uçağı düşürüldü. Tabi bu durum dikkat çekici. Tam Türkiye ile Rusya önemli bir krize çözüm bulmuşken Rusların hedef alındığı bir dizi olay yaşandı aynı gece.

BİZE ULAŞIN